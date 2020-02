Moravec skončil v závodě s hromadným startem těsně za desítkou

Anterselva (Itálie) - Biatlonista Ondřej Moravec obsadil na mistrovství světa jedenáctou příčku v závodě s hromadným startem a postaral se o nejlepší český mužský individuální výsledek na šampionátu. Závěrečný závod v Anterselvě ovládl Johannes Thingnes Bö, který získal jubilejní desátý světový titul. Českým reprezentantkám se závod s hromadným startem nevydařil. Nejlepší z nich Markéta Davidová obsadila v posledním vystoupení na šampionátu dvacáté místo. Eva Kristejn Puskarčíková skončila třiadvacátá, bronzová medailistka ve sprintu Lucie Charvátová dojela na 29. pozici. Páté zlato na tomto šampionátu získala Norka Marte Oslbuová Röiselandová.

Moravec velmi svižně střílel, ale o ještě lepší výsledek ho připravily nezdary při posledních ranách na druhé a čtvrté položce. Na trati se cítil lépe než při sobotní nevydařené štafetě. "Byl jsem příjemně překvapený, že jsem jakž takž mohl jet. Ta poslední rána hlavně na tom stojáku, to by se stávat nemělo, ten výsledek mohl být mnohem veselejší. Mohu se z toho jen poučit, nic s tím neudělám," řekl České televizi.

Při závěrečné položce vnímal, jak jeho konkurenti chybují. "Nemělo by se to, ale slyšel jsem to. Byl tam ten šotek, kdy člověk začne trochu přemýšlet, a to tam být nemá," připustil.

Ze závěrečné střelby odjížděl jako osmý, ale pozici v první desítce neudržel. Na desátého Johannese Kühna z Německa ztratil necelých devět sekund. "Výsledek je to super, s tím jsem spokojenej," radoval se přesto pětatřicetiletý biatlonista. Na mistrovství světa je to jeho nejlepší umístění mezi jednotlivci od Hochfilzenu 2017, kde byl stříbrný ve vytrvalostním závodě. Vyrovnal si také maximum z aktuální sezony Světového poháru, kterým bylo dosud jedenácté místo ze sprintu v Oberhofu.

Loňský vítěz celkového hodnocení Světového poháru Johannes Thingnes Bö jako jediný ze třiceti účastníků bezchybně střílel a po stříbrech ze stíhačky a vytrvalostního závodu získal první individuální zlato na tomto MS. Zvítězil s náskokem 42 sekund před Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem. Třetí skončil další Francouz Emilien Jacquelin, jenž ve finiši udolal vítězova bratra Tarjeie Böa.

Davidová se v závodě žen po rychlé úvodní položce usadila ve vedoucí skupině, ale pak nasbírala na střelnici pět chyb. Umístěním na konci druhé desítky nenavázala na druhou příčku, kterou zde v závodě s hromadným startem vybojovala v minulé sezoně Světového poháru.

Tentokrát jí došla energie. "Už to fakt nešlo. Od třetího kola jsem myslela, že někde zemřu. Nechala jsem tam všechno a nemám ani kousíček síly navíc. To první kolo se mi jelo dobře, říkala jsem si, že to bude dobré, ale pak to šlo úplně z kopce. Nepodržela jsem to ani na střelbě, takže je z toho dvacáté místo," uvedla Davidová na svazovém webu.

Kristejn Puskarčíková minula jen dvakrát, ale nejpomaleji běžela. Charvátová byla s osmi minelami druhou nejhorší střelkyní závodu a porazila jen Italku Lisu Vittozziovou, která pět ze svých devíti omylů udělala při druhé střelbě vleže.

Röiselandová po čtvrté položce ztrácela více než 14 sekund na domácí hrdinku a obhájkyni titulu Dorotheu Wiererovou, ale v závěrečném kole i díky skvěle připraveným lyžím zaútočila a vyhrála pátý ze sedmi závodů v Anterselvě. Vyrovnala tak bilanci Němky Laury Dahlmeierové z Hochfilzenu 2017, celkem získala už devátý světový titul. V Itálii k tomu přidala ještě dva bronzy.

Na třetím místě dnes skončila Švédka Hanna Öbergová. Ta získala na vrcholné světové akci první medaili v jiném než vytrvalostním závodě, z něhož má světový titul z roku 2019 i olympijské zlato.

Česká biatlonová reprezentace si z mistrovství světa v Anterselvě odváží dvě bronzové medaile díky smíšené štafetě a překvapivému úspěchu Lucie Charvátové ve sprintu.

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě (Itálie) - závod s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 38:09,5 (0), 2. Fillon Maillet -42,0 (3), 3. Jacquelin (oba Fr.) -55,0 (2), 4. T. Bö (Nor.) -55,6 (2), 5. Desthieux (Fr.) -1:03,7 (1), 6. Leitner (Rak.) -1:06,7 (3), 7. Fourcade (Fr.) -1:13,1 (3), 8. Dale (Nor.) -1:17,1 (3), 9. Eberhard (Rak.) -1:19,6 (4), 10. Kühn (Něm.) -1:25,2 (4), 11. Moravec (ČR) -1:34,1 (2).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 24 závodů): 1. Fourcade 788 b., 2. Fillon Maillet 712, 3. J. T. Bö 690, 4. T. Bö 623, 5. Desthieux 576, 6. Loginov (Rus.) 570, ...23. Krčmář 228, 25. Moravec 216, 54. Štvrtecký 58, 73. Václavík 19, 78. Šlesingr 12, 81. Krupčík (všichni ČR) 12.

Ženy (12,5 km): 1. Röiselandová (Nor.) 39:14,0 (2 tr. okruhy), 2. Wiererová (It.) -20,7 (3), 3. H. Öbergová (Švéd.) -26,1 (3), 4. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -29,1 (2), 5. Simonová (Fr.) -45,1 (2), 6. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -52,0 (2), 7. Eckhoffová (Nor.) -1:00,2 (4), 8. Preussová (Něm.) -1:00,3 (3), 9. Hauserová (Rak.) -1:02,5 (2), 10. Bescondová (Fr.) -1:21,3 (3), ...20. Davidová -2:31,0 (5), 23. Kristejn Puskarčíková -2:58,5 (2), 29. Charvátová (všechny ČR) -4:53,6 (8).

Průběžné pořadí SP (17 z 24 závodů): 1. Wiererová 719 b., 2. H. Öbergová 613, 3. Eckhoffová 607, 4. Röiselandová 597, 5. Hermannová (Něm.) 571, 6. Tandrevoldová (Nor.) 461, ...15. Davidová 335, 27. Charvátová 213, 28. Kristejn Puskarčíková 208, 65. Jislová (ČR) 40.