Moravec si polepšil ve stíhačce, Jacquelin udolal Böa

Anterselva (Itálie) - Nejlepší Čech Ondřej Moravec si ve stíhacím závodě biatlonistů na MS polepšil o 24 míst na 22. příčku. Ve finiši zvítězil Francouz Emilien Jacquelin. V závodě žen se Lucie Charvátová z třetího místa propadla mimo bodované pozice. Nejlepší Češkou byla 25. Markéta Davidová. Titul má domácí Italka Wiererová.

Moravec minul jeden terč při úvodní položce, ale pak už byl přesný a posouval se pořadím vzhůru. O dvanáct příček si polepšil i nejlepší Čech ve sprintu Krčmář, který se navzdory čtyřem chybám dostal do první třicítky. Naopak se nedařilo Jakubu Štvrteckému, jenž po šesti trestných kolech klesl na 54. místo.

Čtyřiadvacetiletý Jacquelin, který byl ve sprintu šestý, díky bezchybné střelbě odjel z poslední položky společně s Böem a elitního norského běžce se udržel. V závěru se dostal před něj a poprvé vyhrál závod Světového poháru. V aktuální sezoně dojel třetí ve stíhačce v Hochfilzenu, jeho absolutními maximy byla dosud dvě druhá místa rovněž z tohoto ročníku SP.

Loginov, který má za sebou dvouletý dopingový trest, se dlouho díky přesné a rychlé střelbě držel osamoceně v čele závodu. O několikasekundový náskok ale přišel při poslední položce, kdy vůbec poprvé na šampionátu minul. Bez problémů ale uhájil bronzovou pozici před Francouzem Martinem Fourcadem, jenž rovněž musel po závěrečné položce na trestné kolo.

V pondělí je na mistrovství světa volný den. Program bude pokračovat v úterý vytrvalostním závodem žen. Muži poběží ve středu.

Charvátová stíhačku nezvládla, nejlepší Češkou byla 25. Davidová

Bronzová medailistka ze sprintu Lucie Charvátová se ve stíhacím závodě biatlonistek na mistrovství světa propadla vinou sedmi chyb na střelnici až na 42. místo. Nejlepší Češkou byla dnes v italské Anterselvě Markéta Davidová, která si polepšila ze 37. místa na 25. příčku. Titul před domácím publikem získala Dorothea Wiererová, která žije právě v dějišti letošního šampionátu.

Charvátová se z popředí závodu vytratila hned po první položce, při které udělala tři chyby a klesla do třetí desítky. Pak minula ještě čtyři terče, tři při závěrečné stojce a následoval další propad.

"S první položkou jsem trošičku bojovala, ale nemyslím si, že by bylo všechno úplně špatně. Tam jsem si špatně nastřelila, celou tu položku jsem měla dole. Nakonec zase škoda té poslední, tam jsem zbytečně moc spěchala, všechny špatné rány jsem měla nahoře a nedojela jsem do terče," komentovala Charvátová počínání na střelnici.

Od začátku stíhačky věděla, že stupně vítězů ze sprintu neudrží. "Běžecky jsem na to neměla. Prostě jsem se ve sprintu vydala natolik, že to dopadlo takhle," řekla Charvátová.

Vedle Charvátové ztratila i Eva Kristejn Puskarčíková, která se čtyřmi chybami klesla o dvacet pozic na 44. místo.

Davidová měla pátý běžecký čas, ale o ještě větší posun ji připravily tři chyby při úvodní stojce. "Z 37. místa dát za tři se prostě nemůže," řekla.

V úterním vytrvalostním závodě bude bojovat o postup do závěrečného závodu s hromadným startem, kam se kvalifikuje 15 nejlepších biatlonistek celkového hodnocení Světového poháru a nejlepších patnáct podle výsledků na MS. Davidové aktuálně v SP patří 16. příčka.

Wiererová, která vyjížděla ze sedmé pozice ve sprintu, rozhodla o vítězství na poslední položce. Přijela na ni společně s vítězkou sprintu Marte Oslbuovou Röiselandovou, a i když udělala jednu chybu, byla o jeden sestřelený terč úspěšnější než její norská rivalka. Před Röiselandovou se v závěrečném kole dostala ještě obhájkyně titulu Denise Herrmannová z Německa, která v cíli ztratila na Wiererovou 9,5 sekundy.

Loňská šampionka ze závodu s hromadným startem Wiererová vyhrála stíhačku mezi elitou podruhé, poprvé to bylo loni v lednu rovněž v Anterselvě. Na MS skončila v této disciplíně druhá v roce 2016.

Velký posun zaznamenaly elitní norské biatlonistky Ingrid Landmark Tandrevoldová a Tiril Eckhoffová, které po pokaženém sprintu startovaly mezi posledními. Tandrevoldová poskočila z 57. místa na čtrnáctou příčku. Vítězka všech tří stíhaček v aktuální sezoně Eckhoffová se posunula z 59. místa na konec druhé desítky.

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Jacquelin (Fr.) 31:15,2 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (Nor.) -0,4 (2), 3. Loginov (Rus.) -23,9 (1), 4. Fourcade (Fr.) -46,3 (2), 5. Peiffer (Něm.) 53,9 (1), 6. T. Bö (Nor.) -1:12,5 (2), 7. Fillon Maillet -1:25,9 (6), 8. Desthieux (oba Fr.) -1:26,9 (1), 9. Leitner (Rak.) -1:33,0 (2), 10. Christiansen (Nor.) -1:58,4 (1), ...22. Moravec -2:40,1 (1), 27. Krčmář -3:14,2 (4), 54. Štvrtecký (všichni ČR) -5:30,8 (6).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 24 závodů): 1. Fourcade 692 b., 2. Fillon Maillet 622, 3. J. T. Bö 576, 4. Loginov 544, 5. T. Bö 542, 6. Desthieux 536, ...22. Krčmář 210, 28. Moravec 161, 49. Štvrtecký 58, 71. Václavík 19, 75. Šlesingr 12, 77. Krupčík (všichni ČR) 7.

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Wiererová (It.) 29:22,0 (1 tr. okruh), 2. Hermannová (Něm.) -9,5 (3), 3. Röiselandová (Nor.) -13,8 (3), 4. Öbergová (Švéd.) -22,3 (2), 5. Hinzová (Něm.) -26,8 (1), 6. I. Fialková (SR) -35,7 (2), 7. Preussová (Něm.) -40,6 (2), 8. Hauserová (Rak.) -51,4 (1), 9. Bendikaová (Lot.) -1:03,2 (2), 10. Gasparinová (Švýc.) -1:07,4 (1), ...25. Davidová -1:53,2 (3), 42. Charvátová -3:07,4 (7), 44. Kristejn Puskarčíková (všechny ČR) -3:12,8 (4).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 24 závodů): 1. Wiererová 605 b., 2. Eckhoffová (Nor.) 545, 3. Öbergová 522, 4. Hermannová 513, 5. Röiselandová 489, 6. Tandrevoldová (Nor.) 411, ...16. Davidová 280, 25. Charvátová 209, 34. Kristejn Puskarčíková 161, 61. Jislová (ČR) 40