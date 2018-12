Nové Město na Moravě (Žďársko) - Osmým místem v závodu s hromadným startem a nejlepším výsledkem v této sezoně zakončil biatlonista Ondřej Moravec na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě letošní závodní účet. "Potřeboval jsem to já i celý náš tým," řekl spokojeně v cíli.

Jeho cesta na nedělní startovní rošt byla ale strastiplná. V sobotu dokončil stíhací závod na 18. místě a ihned upaloval na hotel se žaludečními potížemi. "Měl jsem hoňku takzvaně za minutu dvanáct," popsal elegantně své problémy. Večer se ale Moravec cítil normálně, jeho tělo bylo schopno přijmout obvyklou předzávodní stravu. "Mohl jsem do toho jít naplno. Kdybych byl na dietě, tak by bylo tělo totálně vyšťavený a nemělo by smysl jet," přiznal. "Bylo to hop nebo trop."

Přesto učinil před samotným startem ještě jedno preventivní opatření a odskočil si pár minut před výstřelem. Na startovní rošt došel jako poslední. "Nic se nedělo, až po závodě jsem dostal křeče do břicha, což byl signál, že se s tělem něco dělo," uvedl.

Problémy se zažíváním jakoby se promítly i do závodu. Moravec na první střelbě vleže dvakrát minul a byl předposlední se ztrátou téměř jedné minuty. "Přišel trochu vítr zprava, pak jsem si cvakl, byly to zbytečný chyby, spíš z respektu," popsal střelbu.

Byl to ale jeho poslední zádrhel v závodě. Moravec pak letěl po trati jako blesk, ve finiši dokonce přespurtoval slavného Martina Fourcadea. "Je to taky jen člověk," nelámal si s tím hlavu. "V každém kole jsem měl někoho, s kým jsem mohl jet. Třeba Lukas Hofer, jeho tempu nerozumím," podotkl.

Osmé místo je nejlepším výsledkem Moravce v sezoně. "Má to vzestupnou tendenci, což je dobře. Přes vánoce potrénuju doma a pak začne další část sezony. Budu sám, zamakám na střelbě, trenéři mi věří, využiju zdejší areál v Novém Městě, abych byl co nejlépe připraven," dodal Moravec a spěchal si sbalit věci na cestu domů.