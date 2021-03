Moravec na startu posledního individuálního závodu rovnal soupeře

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Při pohledu na prázdné tribuny bylo biatlonistovi Ondřeji Moravcovi trošku smutno. V Novém Městě na Moravě dnes absolvoval poslední individuální závod kariéry a hlediště zelo prázdnotou.

Moravec postoupil do stíhačky jako předposlední devětapadesátý a po čtyřech trestných kolech si o sedm míst polepšil. Cílovou rovinkou projížděl volně a nostalgicky se rozhlížel okolo sebe.

"Koukal jsem a říkal jsem si, tady bylo před třemi lety patnáct tisíc lidí a teď bych je spočítal na prstech jedný ruky. To byla taková kaňka, ale jak jsem říkal dřív, tohle bohužel je a asi ještě chvilku bude," řekl Moravec smířeně.

V závodu zkusil nasadit zpočátku ostré tempo. Po položkách vleže a jednom trestném kole se posunul na 45. místo. "To ještě šlo, ale po tý dvojce už prakticky nebylo o co moc bojovat. To mě úplně nepovzbudilo," komentoval dvě chyby na první stojce. Po druhé položce vstoje musel ještě na jedno trestné kolo. "Byl to závod, který výsledkově určitě netěší, ale pak už nebylo," hodnotil šestatřicetiletý závodník.

V cíli na trojnásobného olympijského medailistu počkali další čeští biatlonisté a společně se fotili. Vyplazovali do objektivů jazyk, jak to dělával Moravec při úspěšných startech. "Musím klukům poděkovat, že na mě počkali. Je třeba si to uchovat, zapsat si tyhle okamžiky do paměti, protože to už nikdy nezažiju," řekl Moravec.

Ráno před závodem si uvědomil, že individuální závod pojede naposledy. "Byl jsem trošku nervózní a říkal si: tak a je to tady," uvedl. Na startu už byl v klidu a musel rovnat soupeře. "Stáli tam špatně, tak jsem křičel na jednoho borce, že tam nemá být," poslal čerstvého juniorského šampiona Francouze Emiliena Clauda na správnou pozici. "Když nad tím teď přemýšlím, aspoň k něčemu jsem byl v závodu dobrej."

Naposledy se na trať vydá v neděli. Pojede smíšenou štafetu dvojic, od 13:45 poslední závod programu v rámci letošního SP v Novém Městě na Moravě. "Je to dobře. Je to tady zavření. Bude to konec a odchod," řekl Moravec.