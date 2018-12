Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonista Ondřej Moravec dojel osmnáctý ve stíhacím závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě a i díky nejlepšímu výsledku sezony si zajistil start v nedělním závodu s hromadným startem. První místo ze sprintu uhájil Nor Johannes Thingnes Bö. Druhý projel cílem Rus Alexandr Loginov a třetí místo ve větru vybojoval Johannesův bratr Tarjei.

Michal Krčmář udělal na střelnici sedm chyb a klesl z 20. na 32. místo. Junior Jakub Štvrtecký nezvládl položky vstoje, obsadil 49. příčku a nedočkal se prvních bodů v kariéře.

Moravec musel na čtyři trestná kola a závod dokončoval indisponován. "Od čtvrtého kola jsem měl žaludeční problémy," vzkázal prostřednictvím mluvčího českých biatlonistů a odjel na hotel, aby se dal do pořádku před nedělním závodem.

Ve stíhačce jednou chyboval na první ležce, druhou položku zvládl čistě, ale na trestné kolo musel při první stojce a jel čtrnáctý. V závěrečné stojce ještě dvakrát minut a klesl na dvacáté místo, které pak v běhu o dvě místa vylepšil.

Krčmář chyboval dvakrát vleže a vstoje netrefil pět terčů. "Na střelnici to byl dneska děs běs. Cloumalo to se mnou. Nezvládl jsem to," řekl stříbrný olympijský medailista ze sprintu Krčmář v České televizi. Chuť si může spravit v nedělním závodu s hromadným startem, který měl s předstihem jistý.

Mladík Štvrtecký střílel vleže neomylně, posunul se na 32. místo a zdálo se, že by mohl poprvé v kariéře bodovat. Položky vstoje ale nezvládl, v první chyboval třikrát a v druhé čtyřikrát v řadě, což jej stálo umístění v první čtyřicítce.

Hrdinou stíhačky byl Martin Fourcade. Francouz překonal zklamání ze sprintu, v kterém obsadil až 43. místo, nakonec se rozhodl startovat a polepšil si o 38. pozic. Jako jediný poslal do černého všech dvacet ran a cílem projel pátý.

Ženská stíhačka odstartuje v 17:00. Na desetikilometrovou trať se vydají i Veronika Vítková, Lucie Charvátová a Eva Puskarčíková.

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 31:59,0 (4), 2. Loginov (Rus.) -6,2 (4), 3. T. Bö (Nor.) -23,9 (1), 4. Desthieux -29,2 (2), 5. M. Fourcade (oba Fr.) -57,3 (0), 6. Pidručnyj (Ukr.) -1:12,6 (1), 7. Fillon Maillet (Fr.) -1:17,7 (3), 8. Eder (Rak.) -1:23,7 (2), 9. Bjöntegaard (Nor.) -1:35,0 (4), 10. Samuelsson (Švéd.) -1:47,1 (2), ...18. Moravec -2:35,4 (4), 32. Krčmář -3:38,4 (7), 49. Štvrtecký (všichni ČR) -5:28,5 (7).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 368, 2. Loginov 286, 3. Guigonnat (Fr.) 249, 4. Eder 239, 5. M. Fourcade 231, 6. Desthieux 230, ...15. Krčmář 149, 26. Moravec 104.

17:00 stíhací závod 10 km ženy.