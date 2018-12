Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonista Ondřej Moravec dojel osmnáctý ve stíhacím závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě a i díky nejlepšímu výsledku sezony doplní v nedělním závodu s hromadným startem Michala Krčmáře. Moravec ale má žaludeční problémy a údajně jimi trpí i Veronika Vítková, která ze stíhačky odstoupila. Z žen bodovala jen 34. Lucie Charvátová. Výhry ze sprintů obhájili Norové Johannes Thingnes Bö a Marte Röiselandová.

Obě stíhačky poznamenal nárazový vítr, který komplikoval dění na střelnici, začátek závodu žen provázel i déšť. V hledišti Vysočina Areny přesto bylo třicet tisíc diváků, sledovali ale spíše trápení domácích reprezentantů.

Krčmář udělal na střelnici sedm chyb a klesl z 20. na 32. místo. Junior Jakub Štvrtecký nezvládl položky vstoje, obsadil 49. příčku a nedočkal se prvních bodů v kariéře. Eva Puskarčíková skončila padesátá a nedělní závod s hromadným startem bude bez českých reprezentantek.

Český tým nejspíše postihla epidemie. Podle sportovního ředitele Ondřeje Rybáře totiž mají podobný problém jako Moravec s Vítkovou dva členové servisu a norský asistent trenéra mužů Anders Magnus Bratli už dva dny u týmu není.

Moravec do závodu nenastoupil v pohodě. "Ondra říkal, že byl rád, že dojel a z cíle doběhl do buňky. Trošku se to s náma veze. Může to mít stejnou příčinu. Z toho jsem hodně zklamaný, protože tým, jako je náš, by tohle měl ustát a máme hodně věcí na zlepšování. Z toho jsem opravdu smutný," řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář v rozhovoru v České televizi.

Moravec musel na čtyři trestná kola a závod dokončoval indisponován. "Od čtvrtého kola jsem měl žaludeční problémy," vzkázal prostřednictvím mluvčího českých biatlonistů a odjel na hotel, aby se dal do pořádku před nedělním závodem.

Ve stíhačce jednou chyboval na první ležce, druhou položku zvládl čistě, ale na trestné kolo musel při první stojce a jel čtrnáctý. V závěrečné stojce ještě dvakrát minut a klesl na dvacáté místo, které pak v běhu o dvě místa vylepšil.

Krčmář chyboval dvakrát vleže a vstoje netrefil pět terčů. "Na střelnici to byl dneska děs běs. Cloumalo to se mnou. Nezvládl jsem to," řekl stříbrný olympijský medailista ze sprintu. Chuť si může spravit v závodu s hromadným startem, který měl s předstihem jistý.

Mladík Štvrtecký střílel vleže neomylně, posunul se na 32. místo a zdálo se, že by mohl poprvé v kariéře bodovat. Položky vstoje ale nezvládl, v první chyboval třikrát a v druhé čtyřikrát v řadě, což jej stálo umístění v první čtyřicítce.

Vítková ještě první položku vleže odstřílela čistě, ale běžecky se propadala a před čtvrtou položkou odstoupila. Charvátová i Puskarčíková musely na pět trestných kol. "Asi nejkladněji můžu hodnotit atmosféru tady. Výkon našeho týmu musím zhodnotit kriticky. Tohle není, co bychom chtěli vidět u českých žen," řekl Rybář.

Johannes Bö vyhrál popáté v sezoně a jasně vede pořadí SP. Druhý projel cílem Rus Alexandr Loginov a třetí místo ve větru vybojoval Johannesův bratr Tarjei. Röiselandová ve finiši odrazila útok vedoucí ženy seriálu SP Italky Dorothey Wiererové. Třetí dojela Švédka Hanna Öbergová.

Hrdinou stíhačky byl Martin Fourcade. Francouz překonal zklamání ze sprintu, v kterém obsadil až 43. místo, nakonec se rozhodl startovat a polepšil si o 38. pozic. Jako jediný poslal do černého všech dvacet ran a cílem projel pátý.

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 31:59,0 (4), 2. Loginov (Rus.) -6,2 (4), 3. T. Bö (Nor.) -23,9 (1), 4. Desthieux -29,2 (2), 5. M. Fourcade (oba Fr.) -57,3 (0), 6. Pidručnyj (Ukr.) -1:12,6 (1), 7. Fillon Maillet (Fr.) -1:17,7 (3), 8. Eder (Rak.) -1:23,7 (2), 9. Bjöntegaard (Nor.) -1:35,0 (4), 10. Samuelsson (Švéd.) -1:47,1 (2), ...18. Moravec -2:35,4 (4), 32. Krčmář -3:38,4 (7), 49. Štvrtecký (všichni ČR) -5:28,5 (7).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 368, 2. Loginov 286, 3. Guigonnat (Fr.) 249, 4. Eder 239, 5. M. Fourcade 231, 6. Desthieux 230, ...15. Krčmář 149, 26. Moravec 104.

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Röiselandová (Nor.) 29:53,5 (2), 2. Wiererová (It.) -0,2 (1), 3. Öbergová (Švéd.) -4,7 (1), 4. Vittozziová (It.) -53,9 (1), 5. Dahlmeierová -54,2 (2), 6. Hinzová (obě Něm.) -55,8 (0), 7. Valj Semerenková (Ukr.) -1:03,3 (1), 8. Chevalierová (Fr.) -1:13,5 (2), 9. Kuzminová (SR) -1:32,5 (6), 10. Häckiová (Švýc.) -1:36,5 (5), ...34. Charvátová -3:13,0 (5), 50. Puskarčíková -5:15,5 (5), Vítková (všechny ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 26 závodů): 1. Wiererová 338, 2. P. Fialková (SR) 291, 3. Vittozziová 268, 4. Mäkäräinenová (Fin.) 250, 5. Hojniszová (Pol.) 213, 6. Röiselandová 209, ...38. Vítková 69, 41. Davidová 57, 46. Puskarčíková 52, 59. Charvátová 19, 66. Jislová (ČR) 10.