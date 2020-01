Moravec byl na SP v Pokljuce 25, při návratu vyhrál Johannes Bö

Pokljuka (Slovinsko) - Ondřej Moravec skončil pětadvacátý ve vytrvalostním závodu Světového poháru biatlonistů v Pokljuce. Vítězstvím oslavil návrat po narození syna Nor Johannes Thingnes Bö.

Žádný z českých reprezentantů nedokázal zastřílet přesně. Moravec přičetl dvě trestné minuty, Tomáš Krupčík tři a obsadil 53. místo. Michal Krčmář (61. místo), Michal Šlesingr (72.) i Adam Václavík (77.) shodně chybovali pětkrát.

"Opravdu se nám ve střelbě nedařilo. Nabrat dvojky na jedné položce, to je bída, s tím se nedá závodit. Přitom jsou docela dobré podmínky. Dneska se něco pozitivního hledá těžce," řekl trenér mužů Zdeněk Vítek v České televizi.

Bö vynechal starty v Oberhofu a Ruhpoldingu a na dvacetikilometrové trati ve Slovinsku svedl dramatický souboj s lídrem SP Martinem Fourcadem. Oba stříleli přesně, v cíli měl Nor o 11,4 vteřiny rychlejší čas než Francouz.

Běžecky na tom byli téměř shodně, Fourcade byl o půl sekundy rychlejší. Největší rozdíl byl v čase stráveném na střelnici, který vyzněl lépe pro Böa. Fourcadeovi uškodilo i zaváhání při druhé položce, po které nejdříve nešikovně sbíral nadvakrát hůlky a pak při odjezdu od stavu upadl.

V pátek pojedou v Pokljuce vytrvalostní závod ženy, v sobotu jsou na programu smíšené štafety a v neděli závody s hromadným startem.

Pořadí vytrvalostního závodu mužů v Pokljuce (20 km):

1. J.T. Bö (Nor.) 47:54,3 (0 trest. minut), 2. M. Fourcade -11,4 (0), 3. Claude (oba Fr.) -25,6 (0), 4. Nawrath (Něm.) -36,7 (0), 5. Dale -1:02,4 (1), 6. T. Bö (oba Nor.) -1:26,4 (1), 7. Fillon Maillet (Fr.) -1:28,5 (2), 8. Kühn (Něm.) -1:41,8 (1), 9. Christiansen (Nor.) -1:56,1 (1), 10. Doll (Něm.) -2:06,5 (2), ...25. Moravec -3:36,4 (2), 53. Krupčík -5:59,9 (3), 61. Krčmář -6:18,0 (5), 72. Šlesingr -7:25,3 (5), 77. Václavík (všichni ČR) -7:55,2 (5).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 561, 2. Fillon Maillet 472, 3. Desthieux (Fr.) 455, 4. J.T. Bö 434, 5. T. Bö 429, 6. Loginov (Rus.) 415, ...22. Krčmář 168, 27. Moravec 142, 45. Štvrtecký 58, 68. Václavík 19, 72. Šlesingr 12, 75. Krupčík 7.