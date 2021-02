Moravec byl na MS 11. ve vytrvalostním závodě, vyhrál Laegreid

Pokljuka (Slovinsko) - Biatlonista Ondřej Moravec skončil na mistrovství světa jedenáctý ve vytrvalostním závodě. S jedinou chybou na střelnici ho dělily 1,2 sekundy od elitní desítky. Titul v Pokljuce získal Nor Sturla Holm Laegreid, pro kterého je to tři dny před 24. narozeninami první velký individuální titul.

Moravec si po nepovedeném sprintu a stíhačce spravil chuť v disciplíně, z níž má dvě světové medaile. V posledním kole jel o deváté místo, ale nakonec se těsně do první desítky nevešel. Radost mu to nezkazilo. "K dokonalosti chyběla jedna rána, ale to vem čert. To umístění je super. Jsem rád, že se to povedlo. Za mě asi stoprocentní spokojenost," pochvaloval si v rozhovoru pro Českou televizi.

Vyplatilo se mu nasazení do závěrečné skupiny, kdy zapadalo slunce a trať zrychlovala. "Myslím, že jsem udělal dobře. Že to lehkou výhodu vzadu mělo," poznamenal.

A vzápětí ocenil výkon Milana Žemličky, který při debutu na mistrovství světa střílel čistě. "To je borec," řekl na adresu reprezentačního kolegy, který šestadvacátým místem zaznamenal svůj nejlepší výsledek ve Světovém poháru. I čtyřiadvacetiletý Žemlička byl nadšený. "Je to pro mě obrovský úspěch. První mistrovství, první start, čtyři nuly. Jen to bylo pomalejší, fakt jsem si to tam vystál," radoval se Žemlička.

Váhal především před poslední ranou každé položky. "Na tu jsem vždycky čekal a chtěl jsem ji tam mít. Byl jsem nervózní," svěřil se po závodě, který si užil. "Jen jsem jezdil, střílel a vůbec jsem to nevnímal. Měli jsme fantastické lyže a fakt mě to bavilo."

Získal skalp Michala Krčmáře, který skončil se třemi chybami sedmadvacátý. Po úvodní nule nechal vždy jeden nesestřelený terč. "Chtěl jsem zkusit střílet hlavně ty stojky rychleji a bohužel mi ty jedničky vyskočily," poznamenal Krčmář, který měl startovní číslo 39 stejně jako úterní šampionka Markéta Davidová. Krčmářovi dnešní umístění stačilo na účast v nedělním závodě s hromadným startem.

Kometa této sezony Laegreid navázal na povedené vytrvalostní závody z předchozího průběhu Světového poháru, v nichž skončil první a druhý. S čistou střelbou zvítězil o 16,9 sekundy před rovněž bezchybným Němcem Arndem Peifferem. Pro mužskou část norského týmu získal na MS v Pokljuce první individuální zlato. Na trůnu vystřídal Francouze Martina Fourcadea, který po minulé sezoně ukončil kariéru. Bronz získal další Nor Johannes Dale.

Výsledky mistrovství světa v biatlonu - vytrvalostní závod:

Muži (20 km): 1. Laegreid (Nor.) 49:27,6 (0 tr. minut), 2. Peiffer (Něm.) -16,9 (0), 3. Dale (Nor.) -40,9 (1), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:12,9 (2), 5. J. T. Bö (Nor.) -1:13,5 (2), 6. Chalili (Rus.) -1:45,3 (0), 7. Eder (Rak.) -1:59,7 (1), 8. Doll (Něm.) -2:06,9 (2), 9. Pryma (Ukr.) -2:31,2 (1), 10. Rees (Něm.) -2:31,6 (1), 11. Moravec -2:32,8 (1), ...26. Žemlička -4:12,2 (0), 27. Krčmář -4:21,5 (3), 79. Štvrtecký (všichni ČR) -8:05,1 (5).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Laegreid 120, 2. J. T. Bö 94, 3. Loginov (Rus.) 91, 4. Fillon Maillet 91, 5. Peiffer 84, 6. Moravec 70, ...24. Krčmář 44, 48. Žemlička 17, 57. Krupčík 6.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 837, 2. Laegreid 779, 3. Dale 666, 4. Fillon Maillet 630, 5. T. Bö (Nor.) 625, 6. Jacquelin (Fr.) 615, ...24. Krčmář 232, 35. Moravec 147, 70. Žemlička 17, 79. Krupčík 7, 81. Štvrtecký 6.