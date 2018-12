Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonista Ondřej Moravec zatím na sněhu marně atakoval v Novém Městě na Moravě stupně vítězů v individuálních závodech. Letošní mistr světa v letním biatlonu skončil na lyžích ve Vysočina Areně třikrát čtvrtý, mezi jeho nejsilnější vzpomínky ale také patří zlomená pažba z předloňského závodu.

Trojnásobný olympijský medailista ze Soči 2014 před Světovým pohárem v Novém Městě řekl, že se mu v souvislosti s českým dějištěm jako první vybavuje právě nehoda se zbraní. "To přetrvává," rozesmál se při vzpomínce na předloňský stíhací závod, v kterém po pádu rozlomil pažbu na dva kusy. S náhradní zbraní pak netrefil ani jeden z pěti terčů vleže, přesto si díky podpoře fanoušků připadal, jako kdyby jel o vítězství.

Lipovou pažbu Moravcovi slepili a dodnes ji sebou vozí na závody jako náhradní zbraň. Vzhledem k jeho vystouplým lícním kostem má totiž pažbu speciálně upravenou. "Sranda je, že někdy, když ji nastřeluju, kolikrát udělá lepší grupeta než moje stávající zbraň. Je hezké, když si ji vezmu a vím, že bych s ní klidně jel," řekl.

Z výsledků má v paměti obě úspěšné smíšené štafety - bronzovou z mistrovství světa 2013 i stříbrnou o dva roky později. Tým dovezl do cíle vždy jako finišman a vychutnal si ovace. "Zdejší atmosféra je pověstná," řekl Moravec.

V závodech jednotlivců mu cenný kov třikrát o místo unikl. Především ze čtvrtého místa ve vytrvalostním závodu na světovém šampionátu byl mrzutý. O stupně vítězů přišel po jedné chybě v závěrečné stojce. "To byla nevyzávoděnost, šel jsem do toho dost bezhlavě. Dneska bych to asi dělal už úplně jinak," uvažoval.

Čtvrtý pak dvakrát skončil ještě v závodech s hromadným startem, a to jak na šampionátu, tak předloni ve Světovém poháru. "Tam jel velký vlak, na poslední střelbě mohlo vyhrát ještě deset lidí, to byl velký boj," vzpomínal Moravec.

V této sezoně čtyřiatřicetiletý Moravec zatím skončil nejlépe dvacátý ve sprintu v Pokljuce, kde měl před startem střevní problémy. Minulý týden v Hochfilzenu sice zajel hůře, ale v nedělní štafetě už se cítil lépe. "Byly tam pozitivní okamžiky, které mě motivují, a věřím, že by to tady mohlo jít ještě o krůček výš," řekl.

K tomu by Moravcovi mohli zase pomoci fanoušci. "Beru to tak, že závody jsem tu už zvládl, tak proč bych je nemohl zvládnout znovu," řekl.

Vřava kolem trati dodává Moravcovi křídla. "Na trati vás to žene neskutečně, někdy možná až moc a je potřeba být trochu opatrný s tempem," řekl Moravec. Ještě těžší je situace při příjezdu na stadion a soustředění na střelbu. "Zaprvé se na to musíte připravit dopředu, to je důležité. A pak zkusit koncentraci maximálně zvýšit a nevnímat, co se děje okolo na tribunách, to prostě nejde," uvedl Moravec.

Bouřlivé prostředí v Novém Městě je pro biatlonisty velkou poctou a zároveň výzvou. "Když zvládneš zdejší atmosféru, zvládneš všechno," prohlásil Moravec.