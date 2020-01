Moravčík si užil vítězný debut a věří, že se Litvínov zachrání

Kladno - Výhru si mohl při premiéře v dresu Litvínova vychutnat hokejový obránce Michal Moravčík, který zamířil na sever Čech v pondělí z Plzně výměnu za slovenského zadáka Adama Jánošíka. Verva vyhrála na ledě Kladna 5:3, udržela se na předposledním místě o skóre před Pardubicemi a přiblížila se na bod dvanáctým Vítkovicím. Moravčík věří, že pomůže Litvínovu k záchraně v extralize.

"Bylo to těžké. Věděli jsme, že Kladno hraje doma výborně, a jenom to potvrdilo. Jsme rádi za tři body," řekl Moravčík, podle něhož rozhodly dvě branky Litvínova během jednoho oslabení i fakt, že Severočeši vždy zareagovali na snížení Rytířů.

"Bylo důležité, že jsme dvěma góly na začátku zápasu získali klid. Nezpanikařili jsme ani tehdy, když jsme dostali gól. Naopak jsme vždycky dokázali rychle odpovědět," podotkl Moravčík.

Pětadvacetiletý účastník posledních dvou mistrovství světa strávil na ledě 26 minut a 47 sekund a byl nejvytíženějším hráčem Litvínova. "Trenéři mě na to připravovali, i (generální ředitel) Jirka Šlégr mi o tom hned po mém příchodu říkal," uvedl.

"Jsem za to jenom rád a doufám, že důvěru ve mě splatím. Každý hokejista je rád, když hraje hodně minut. Na ledě se pak cítí komfortněji, víc si dovolí a sebedůvěra roste. Takhle si můžeme s Litvínovem navzájem pomoct," podotkl Moravčík.

Do Litvínova přišel z třetího týmu tabulky a místo myšlenek na play off jej čeká boj o záchranu. Nálada v litvínovské kabině podle něj nebyla nijak odevzdaná. "I když je pravda, že atmosféra v kabině byla v první den mého příchodu, kdy odešla spousta kluků, trošku tišší, než na co jsem byl zvyklý z Plzně," řekl.

"Kluci chtějí bojovat, tréninky mají tempo. Věřím, že když budeme pokračovat ve výkonu, který jsme předvedli na Kladně, pak máme velkou šanci extraligu udržet," řekl Moravčík.

K záchraně chce ze všech sil pomoci. "Vedení do mě vkládá asi velkou důvěru a budu se ji snažit maximálně splatit. Co nejvíc pomoct týmu, aby se zachránila sezona, protože extraliga prostě do Litvínova patří," uvedl.

"Asi jsem na tom možná líp než kluci, kteří jsou v tom prostředí celou sezonu. Veze se to s nimi od začátku. Pro mě dobře, že jsem přišel s čistou hlavou z top týmu, který je nahoře. Věřím, že to můžu přenést na kluky, a věřím, že se to povede a nastartujeme lepší výkony," dodal Moravčík.