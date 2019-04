Nitra - Obránce Michal Moravčík má díky pozvánce do přípravy na květnové mistrovství světa na Slovensku naději, že naváže na loňskou premiéru na světovém šampionátu. Že bude vrchol sezony takřka doma, pro něho není směrodatné. Přes dosavadních 17 reprezentačních vystoupení je pro čtyřiadvacetiletého beka možnost hájit české barvy stále něčím mimořádným.

"Dostat se až na ten turnaj je určitě velké lákadlo. Ale neberu to tak kvůli Bratislavě, protože já toho dosud zase až tolik neodjezdil a pro mě je pořád speciální každý zápas za národní tým. A hrozně si toho vážím, když mohu obléct reprezentační dres. Je to pro mě čest," řekl ČTK Moravčík.

Z možnosti přijet do Nitry na sraz po vyřazení Plzně v semifinále extraligového play off byl proto nadšený. "Těšil jsem se a moc rád jsem si takhle prodloužil sezonu. Vyřazení mrzelo, ale už přebolelo. Hned druhý den jsem mluvil s trenéry reprezentace, teď chci zabojovat o místo v týmu pro šampionát," prohlásil Moravčík.

Cítí, že nepůjde o snadný úkol. "Tréninky mají dobré tempo a jede se naplno, každý ví, o co hraje. A nemůžete nic vypustit. Snad se s tím popasuju dobře pak i při zápasech se Slováky a zvládneme to hlavně dobře jako celý tým," přál si Moravčík. Přáním kouče Miloše Říhy staršího zase bylo zapracovat na obranné fázi s ohledem na vysoký počet inkasovaných gólů v přípravě. "Věřím, že se to povede zlepšit," podotkl Moravčík.

Sezonu na klubové úrovni hodnotil kladně, přestože si během ní prošel nelehkým obdobím. Loni po mistrovství světa v Dánsku podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu s Montrealem, startu v NHL se ale nedočkal. Místo toho hrál za farmu v Lavalu v AHL a dokonce i za Brampton v ECHL. Na konci ledna kontrakt s Canadiens rozvázal a zvolil návrat do Plzně.

"Byť se mi to nepovedlo v zámoří, jak bych si přál, byla to ohromná zkušenost a jsou to cenné zkušenosti i do života. Nevidím na tom nic negativního a nic bych neměnil na tom rozhodnutí jít do zámoří. Možná třeba pár věcí tam, jak se chovat na ledě a tak. Nakonec pak přišel bronz s Plzní," shrnul Moravčík.

Zámořské zkušenosti si moc váží. "Poznal jsem, jak se tam trénuje. A jsou to tréninky v obrovském tempu. Je tam velká konkurence a člověka to donutí, aby na sobě tvrdě pracoval, přidával si a na každém tréninku tomu dával 110 procent. Člověka to zocelí, i když je to i psychicky náročné. Celkově se ale osamostatní a musí se o sebe sám postarat. Vzal jsem si z toho jen ty pozitivní věci," ujistil Moravčík.

O návratu přemýšlel delší dobu. Nebylo to rozhodnutí ze dne na den. "Bavil jsem se s trenérem o tom, jaká je moje situace. A došel jsem k závěru, že bude nejlepší jít zpátky do Evropy, protože jsem chtěl hlavně hrát. Nelituji toho, dostal jsem pořádnou porci času na ledě a hrál jsem důležitou roli v obraně. To bylo přesně to, co jsem při tom návratu očekával," pochvaloval si Moravčík.

Vše probíral i s parťákem Davidem Skleničkou, s nímž za oceán odešel a společně pak působili i v Lavalu. Ani Sklenička se šance v NHL nedočkal. "Docela často tahle otázka mezi námi padala. Ptal jsem se ho, jak to vidí, protože jsem chtěl mít co nejširší spektrum názorů, abych si mohl udělat vlastní obrázek," přitakal Moravčík.

Na příští sezonu má jasno, podepsal smlouvu s Plzní. "Zatím není žádný náznak o tom, že bych se měl vrátit do zámoří. Pokud by na to došlo, určitě bych tu možnost zvážil. Rád bych se tam ještě podíval, ale přes koleno to lámat nebudu. Čas ukáže, jak se to vyvrbí," řekl Moravčík.