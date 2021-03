Morata zařídil Juventusu vítězný obrat proti Laziu

Řím - Fotbalisté Juventusu Turín otočili domácí zápas 26. kola italské ligy s Laziem Řím a vyhráli 3:1. Dvěma góly a asistencí obrat zařídil útočník Álvaro Morata. Juventus nastoupil v základní sestavě bez Cristiana Ronalda, přesto se přiblížil na jediný bod druhému AC Milán. "Rossoneri" mohou znovu odskočit v neděli, kdy je čeká duel na hřišti Hellasu Verona, pak bude mít ale Juventus znovu zápas k dobru.

První gól dali Římané, poté co se ve 14. minutě prosadil Joaquín Correa. Ještě do koncem první půle ale Morata posunul míč Adrienu Rabiotovi do pokutového území a francouzský záložník vystřelil pod břevno. Po změně stran už to byl sám Morata, kdo zakončoval útoky Juventusu. Nejprve se v 57. minutě prosadil z rychlého protiútoku a po chvíli potvrdil výhru proměněnou penaltou.

Moratu pak na závěrečných 20 minut vystřídal Ronaldo, hvězdný Portugalec ale sérii tří zápasů, ve kterých pokaždé skóroval a celkem dal čtyři branky, nestihl prodloužit.

Juventus v lize zvítězil dvakrát po sobě poprvé od přelomu ledna a února. Lazio v poslední době ztrácí, tři z posledních čtyř ligových duelů prohrálo a patří mu sedmé místo.

Výsledky 26. kola italské fotbalové ligy:

Spezia - Benevento 1:1 (71. Verdi - 24. Gaich), Udine - Sassuolo 2:0 (42. Llorente, 90.+2 Pereyra), Juventus Turín - Lazio Řím 3:1 (57. a 60. z pen. Morata, 39. Rabiot - 14. Correa).

Tabulka:

1. Inter Milán 25 18 5 2 62:25 59 2. AC Milán 25 16 5 4 48:30 53 3. Juventus Turín 25 15 7 3 51:21 52 4. Bergamo 25 14 7 4 60:32 49 5. AS Řím 25 14 5 6 50:38 47 6. Neapol 24 14 2 8 52:28 44 7. Lazio Řím 25 13 4 8 39:35 43 8. Hellas Verona 25 10 8 7 34:27 38 9. Sassuolo 25 9 9 7 40:39 36 10. Udine 26 8 8 10 29:34 32 11. Sampdoria Janov 25 9 4 12 34:37 31 12. Boloňa 25 7 7 11 32:38 28 13. FC Janov 25 6 9 10 27:37 27 14. Spezia 26 6 8 12 33:47 26 15. Benevento 26 6 8 12 26:48 26 16. Fiorentina 25 6 7 12 26:38 25 17. Cagliari 25 5 6 14 27:41 21 18. FC Turín 23 3 11 9 33:41 20 19. Parma 25 2 9 14 20:49 15 20. Crotone 25 3 3 19 24:62 12