Moralesova demise nepokoje neuklidnila, nejistý je další vývoj

La Paz - Oznámení demise bolivijského prezidenta Eva Moralese, který se v neděli k tomuto kroku odhodlal po třítýdenních nepokojích a po výzvě od velení armády i policie, zemi klid nepřineslo. V La Pazu část lidí slavila, jiní ale ničili veřejný majetek či domy známých osobností. Po Moralesovi oznámili rezignace další ústavní činitelé, několik poslanců, guvernérů i starostů a také velitel národní policie Yuri Calderón, který v neděli Moralese vyzval k demisi. Rusko a levicoví lídři Latinské Ameriky kritizovali bolivijskou opozici, že v zemi provedla převrat.

Nejistý je další vývoj. Podle bolivijské ústavy musí demisi prezidenta i viceprezidenta potvrdit společná schůze obou komor parlamentu. Jejich předsedové ale v neděli také rezignovali a jediný, kdo ve vedení parlamentu zůstal, je tak druhá místopředsedkyně Senátu Jeanine Áňezová (52). Ta dnes novinářům řekla, že je připravena vést dočasně zemi do voleb, pokud si to občanská sdružení budou přát. Senátorka tak chce zabránit dalšímu "vandalismu, mrtvým a znásilňování žen".

Bolívii sužují střety Moralesových příznivců a odpůrci od prezidentských voleb z 20. října. Ty vyhrál podle volebního soudu už v prvním kole Morales, který vedl zemi od ledna 2006 jako její první indiánský prezident. Podle opozice i Organizace amerických států (OAS) ale soud volby zmanipuloval. Jeho členy už začala vyšetřovat bolivijská prokuratura a předsedkyně soudu byla zatčena.

Podle právníků by měla nyní Áňezová, která dnes míří do La Pazu, svolat parlament. Ten ale ovládá Moralesovo Hnutí za socialismus (MAS). V La Pazu navíc trvají nepokoje a někteří zákonodárci mají strach do metropole přijet. V noci na dnešek tam radikálové z řad příznivců i odpůrců prezidenta zapalovali autobusy či rabovali obchody. Do metropole dnes vyrazily také skupiny domorodých obyvatel, horníků a rolníků z jihovýchodu země, kteří Moralese podporují.

Morales je nyní podle některých médií v departementu Cochabamba, který je baštou jeho příznivců. Dnes poprvé po oznámení demise veřejně reagoval na poslední události. Na twitteru obvinil lídry opozice ze spiknutí. Jeho rival z voleb Carlos Mesa a radikální lídr opozice Luis Fernando Camacho se podle něj zapíší do historie jako "rasisté a pučisté". Morales také poděkoval lidu za solidaritu. "Dojali jste mě až k slzám. Nikdy mě neopustíte, já nikdy neopustím vás," vzkázal svým příznivcům.

Ani zasedání parlamentu ale nemusí situaci uklidnit. Camacho totiž vyzval k rezignaci i senátory a poslance a členy nejvyššího i ústavního soudu. Podle něj by měla vzniknout přechodná vláda složená "ze zástupců všech občanů", která dovede zemi k volbám. Někteří experti, citovaní dnes BBC, Camacha označují za "bolivijského Bolsonara" kvůli zálibě v religiózních symbolech i pravicovým postojům s odkazem na krajně pravicového prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara. Feministky ho přezdívají "Macho Camacho".

Ruské ministerstvo zahraničí dnes kritizovalo opozici v Bolívii. Podle Moskvy odmítla snahu Moralese řešit krizi dialogem, a "řízeným převratem" ho donutila k demisi. Za puč proti Moralesovi poslední vývoj označily i levicové vlády Mexika, Nikaraguy, Kuby a Venezuely, nedávno zvolený argentinský prezident Alberto Fernández či brazilský exprezident Luiz Inácio Lula da Silva.

Chile, Peru a generální tajemník OSN António Guterres či šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová vyzvali oba tábory k ukončení násilností v Bolívii.

Mexiko přijalo na svém velvyslanectví v La Pazu dvacítku bolivijských činitelů a nabídlo azyl i Moralesovi. Morales v neděli na twitteru uvedl, že na něj byl vydán "nezákonný" zatykač, což šéf policie popřel.

Šéfredaktorka ruská televizní stanice RT Margarita Simonjanová dnes Moralesovi nabídla, že může pracovat jako moderátor ve španělském vysílání této televize. Podle ní už tam dva roky pracuje ekvádorský exprezident Rafael Correa a je prý "nadšený".