Moralese při návratu do Bolívie čeká obvinění z volebního podvodu

Mexiko/La Paz - Bolivijský exprezident Evo Morales se po útěku do Mexika může vrátit do vlasti, bude se ale zodpovídat z obvinění z volebního podvodu a korupce. Řekla to dnes prozatímní bolivijská prezidentka Jeanine Áňezová. Morales se navíc při svém případném návratu podle ní nebude moci zúčastnit žádných voleb, s čímž exprezident dnes souhlasil,uvedla agentura Reuters.

Exprezident, který minulý týden podal demisi a poté se uchýlil do mexického exilu, se chce do Bolívie vrátit "co nejdříve". Limituje ho zatím schválení jeho rezignace ze strany bolivijských úřadů.

Morales stál v čele Bolívie jako první indiánský prezident téměř 14 let. V říjnu byl zvolen na další funkční období, které mělo začít v lednu. Opozice ale volby považuje za zmanipulované a neuznala je ani Organizace amerických států (OAS), která je na místě sledovala.

V Bolívii krátce po volbách propukly nepokoje, které vyústily v Moralesovu demisi. Exprezident tvrdí, že ho k tomuto kroku přinutila armáda a výhrůžky, které společně s představiteli své levicové strany Hnutí za socialismus (MAS) dostával po volbách. Takové vysvětlení Áňezová, jejíž nástup do čela státu Morales označuje za puč, neuznává.

"Nikdo ho nevyhodil, ale ano, je potřeba, aby se zodpovídal z obvinění ohledně volebního podvodu a z mnoha obvinění z korupce," uvedla dnes Áňezová, která zároveň zopakovala, že její vláda je pouze přechodná. Nové datum prezidentských voleb však neuvedla. Zákonodárci nejdříve musejí zvolit volební výbor, který se následně na novém datu konání voleb dohodne.

S účastí exprezidenta ve volbách Áňézová nesouhlasí, její rozhodnutí dnes potvrdil i Morales, který v nich jako kandidát figurovat nechce.