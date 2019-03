Praha - České dráhy budou v příštích měsících a letech doplňovat zabezpečovací zařízení do vlaků. ČTK to dnes řekl předseda dozorčí rady státního dopravce Petr Moos. Podle něj předchozí vedení tuto činnost zanedbalo, dozorčí rada podniku proto zadala novému představenstvu v čele s Miroslavem Kupcem úkol se na zabezpečení provozu vlaků zaměřit. Dozorčí rada podniku bude současnou situaci řešit příští týden, bude chtít znát provedená opatření, která by měla nehodám zabránit. Na železnici se v poslední době stalo několik nehod.

Podle Moose některé potřebné zabezpečovací systémy na železnici chybí. Posílit by měly především rádiové a telematické systémy, které by pomohly zamezit bezpečnostní rizikům, kdy například pochybí strojvůdce nebo nastane problém na trati. Zároveň upozornil, že zodpovědnost bude vedle dopravců nést Správa železniční dopravní cesty, která musí zajistit výbavu na tratích. Moos dodal, že je třeba pokročit například s celoevropským zabezpečovacím systémem ETCS, který umožňuje převzít kontrolu nad vlakem například výpravčím.

Právě absence evropského zabezpečovacího systému ETCS je podle poslance Pirátů Ondřeje Polanského hlavní příčinou současných incidentů. Zavádění systému má mnohaleté zpoždění. Dosud je na tento systém připraven pouze úsek mezi Kolínem a Břeclaví, spuštěn však může být až po otestování dopravci.

Dráhy nyní disponují systémem ETCS na lokomotivách Vectron, na rakouských jednotkách railjet a na lokomotivách 1216 ÖBB, které provozují mezi Prahou, Brnem a Břeclaví. Vedle toho vybírají dodavatele, který vybaví systémem dalších 400 vozů. Nově pořizované vlaky mají podle podniku ETCS už ve výbavě.

Vedle ETCS jsou vlaky Českých drah vybaveny dalšími typy zabezpečovacích systémů. Podle mluvčího Petra Šťáhlavského jsou jim vybaveny stovky vozů. Jde například o systém Mirel, který je využíván na tratích vybavených kódováním, tedy přenosem informací o návěstidlu do vlaku. Systém tak kontroluje činnost a jízdu strojvedoucího, v případě projetí na červenou vlak automaticky zastaví.

Dozorčí rada Českých drah se bude aktuálními incidenty na železnici zabývat na svém příštím jednání, které se uskuteční 13. března. Vedení podniku podle něj předloží analýzu současné situace, včetně vyhodnocení opatření, které podnik zavedl. Generální ředitel podniku Miroslav Kupec na dnešní den svolal mimořádnou poradu podniku, která se bude zabývat současnými kroky a návrhem dalších bezpečnostních opatření.