Montreal začal 2. kolo play off výhrou, Colorado podruhé zdolalo Vegas

New York - Hokejisté Montrealu vyhráli na ledě Winnipegu 5:3 a v sérii druhého kola play off NHL se ujali vedení 1:0 na zápasy. Vítězný gól Canadiens vstřelil Brendan Gallagher, první hvězdou utkání byl stejně jako ve dvou předchozích zápasech Montrealu zvolen brankář Carey Price. Colorado zdolalo Vegas 3:2 v prodloužení a v sérii vede 2:0 na zápasy.

Hráči Winnipegu v pátém zápase vyřazovacích bojů poprvé narazili. Po čtyřech výhrách v sérii s Edmontonem nestačili na Montreal, který si přenesl formu ze závěru série s Torontem a zvítězil počtvrté za sebou. Základ k vítězství položili Canadiens již v první třetině, kterou ovládli 3:1.

Ráz zápasu určilo úvodních šest minut, ve kterých hráči Montrealu vstřelili dvě branky. Skóre ve 4. minutě otevřel Jesperi Kotkaniemi a na 2:0 zvýšil po necelých dvou minutách Eric Staal. Winnipeg v dalším průběhu dotahoval, náskok Canadiens ale celý zápas odolával.

V 50. minutě snížil Derek Forbort na 2:3, naděje Jets na zvrat ale trvala pouhé dvě minuty, po kterých vrátil Montrealu dvougólové vedení Gallagher. Na další snížení Kylea Connora zareagoval trefou do prázdné branky Jake Evans a uzavřel na konečných 5:3.

Evanse po zakončení nesmlouvavým zákrokem na hlavu dohrál Mark Scheifele a otřesený kanadský útočník musel opustit led na nosítkách. “Doufejme, že bude brzy v pořádku. Byla to neobvyklá situace, Mark (Scheifele) se snažil Evansovi zabránit v objetí branky a skórování, byl v plné rychlosti a trefil Evanse bezpochyby hodně tvrdě,” komentoval tvrdý zákrok trenér Winnipegu Paul Maurice.

“Byl to neférový zákrok, myslím si, že liga ho bude rozebírat. Pokud by však Scheifele v sérii ještě nastoupil, rozhodně mu ztížíme život,” řekl po utkání obránce Montrealu Joel Edmundson a naznačil, že očekává vysoký disciplinární trest. “Je to odporné, hráči by k sobě měli chovat respekt,” přidal se ke kritice jednoho z ofenzivních lídrů Jets Kotkaniemi.

Colorado zvládlo i šestý zápas v letošních bojích o Stanley Cup. Hokejisté Avalanche porazili Vegas 3:2 v prodloužení, navázali na vysoké nedělní vítězství 7:1 a v sérii vedou 2:0. Nejlepší tým základní části je posledním celkem, který ve vyřazovacích bojích zatím neztratil ani jedno utkání.

Ve středu vstřelili hráči Avalanche dva góly v první části, Golden Knights ale v polovině zápasu zásluhou Reillyho Smitha srovnali na 2:2 a v následném průběhu se hnali za vedoucím gólem. Na výborně chytajícího Philippa Grubauera v brance Colorada si však i kvůli třem nastřeleným tyčkám nepřišli a zápas dospěl do prodloužení.

Po 44 sekundách nastavení byl vyloučen střelec gólu na 2:2 Smith a Colorado si s nabídnutou početní výhodou poradilo. V 62. minutě trefil tyčku Nathan MacKinnon, rozhodující gól ale padl až v čase 62:07. Mikko Rantanen si v pravém kruhu našel ideální střeleckou pozici a ranou nad rameno prostřelil Marca-Andrého Fleuryho.

2. kolo play off NHL:

Severní divize - 1. zápas:

Winnipeg - Montreal 3:5 (1:3, 0:0, 2:2)

Branky: 12. Lowry, 50. Forbort, 59. Connor - 4. Kotkaniemi, 6. E. Staal, 18. Suzuki, 52. Gallagher, 59. Evans. Střely na branku: 30:33. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Chiarot (oba Montreal, 3. Morrissey (Winnipeg).

Západní divize - 2. zápas:

Colorado - Vegas 3:2 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 4. Saad, 18. Jost, 63. Rantanen - 10. Martinez, 31. R. Smith. Střely na branku: 25:41. Diváci: 10.491 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Rantanen, 3. Makar (všichni Colorado). Stav série 2:0.