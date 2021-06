Montreal vyhrál na ledě Vegas a vyrovnal stav semifinálové série na 1:1

New York - Hokejisté Montrealu ve druhém utkání semifinále play off NHL zvítězili na ledě Vegas 3:2 a v sérii na čtyři výhry srovnali stav na 1:1. Canadiens zvládli osmý z posledních devíti zápasů a potvrdili, že v letošním play off jsou schopni zaskočit kohokoliv. Čeští hokejisté Tomáš Nosek a Michael Frolík do zápasu nezasáhli.

Montreal znovu ukázal, že pokud vstřelí první gól, je těžké ho o vedení připravit. Kanadský celek utkání rozehrál výborně, v první třetině vstřelil dvě branky a ve zbytku zápasu si mohl dovolit hrát ze zajištěné obrany. Do vedení poslal Canadiens v sedmé minutě člen čtvrté útočné formace Joel Armia.

Druhou branku přidal tři a půl minuty před koncem první třetiny lídr týmové produktivity Tyler Toffoli. Kanadský střelec si našel místo na ose hřiště a přesto, že puk netrefil ideálně, na Marca-André Fleuryho dokázal vyzrát. Toffoli bodoval poosmé v řadě a drží nejdelší sérii letošních bojů o Stanley Cup.

Když v čase 37:45 sebral propadlý puk Paul Byron, povedenou bekhendovou kličkou přelstil Fleuryho a zvýšil na 3:0, zdálo se, že hráči Vegas již se zápasem nic nezmůžou. Po minutě však nenápadným nahozením od modré čáry snížil Alex Pietrangelo na 1:3 a dal Golden Knights šanci na zvrat.

Ve třetí třetině domácí zvýšili střeleckou aktivitu, branku Careyho Price zasypali sedmnácti střeleckými pokusy, ale kontaktního gólu se dočkali až v 55. minutě. Pietrangelo schoval svou střelu z pravého kruhu za obránce Jeffa Petryho a svým druhým gólem v zápase snížil na 2:3. Vítěz Stanley Cupu se St. Louis z roku 2019 zaznamenal 61. bod v bojích o Stanley Cup.

Canadiens závěrečný tlak domácích přestáli a v bojích o první finálovou účast od roku 1993 si připsali důležitou výhru z ledu soupeře. Montreal vyhrál i páté utkání aktuálního play off, ve kterém vedl po první třetině. "Nemůžeme prohrát první část 0:2 a poté očekávat, že se do zápasu dokážeme vrátit. Od druhého dějství jsme hráli dobře, ale smazat dvougólovou ztrátu není lehké proti žádnému týmu, natož proti těmhle klukům, kteří si umí vedení pohlídat," řekl kapitán domácích Mark Stone.

Devětadvaceti zásahy k první semifinálové výhře přispěl brankář Price, který opět potvrdil výbornou formu v závěru sezony. Třiatřicetiletý Kanaďan se vyznamenal především v 25. minutě, kdy se rychle přesunul proti střílejícímu Alecu Martinezovi a vyrážečkou zlikvidoval jeho pokus do poloodkryté branky.

Přes dvacet minut strávil na ledě obránce Petry, který se vrátil po zranění ruky ze třetího zápasu série 2. kola proti Winnipegu. Třiatřicetiletý navrátilec do sestavy Canadiens se asistencí podílel na Toffoliho brance. "Je pro nás důležitý na obou stranách. V tom jak brání, jak se pohybuje v prostorech a jak dokáže hrát s pukem. V klíčových momentech nám vždy dokáže hodně pomoct," chválil přínos zkušeného beka trenér Montrealu Dominique Ducharme.

Semifinále play off NHL - 2. zápas:

Vegas - Montreal 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Branky: 39. a 55. Pietrangelo – 7. Armia, 17. Toffoli, 38. Byron. Střely na branku: 31:23. Diváci: 17.920. Hvězdy zápasu: 1. Byron (Montreal), 2. Pietrangelo (Vegas), 3. Price (Montreal). Stav série 1:1.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 13 22 (5+17) 2. MacKinnon (Colorado) 10 15 (8+7) 3. Pastrňák (Boston) 11 15 (7+8) 4. Point (Tampa Bay) 13 14 (10+4) 5. Stamkos (Tampa Bay) 13 14 (5+9) 6. Killorn (Tampa Bay) 13 13 (6+7) 7. Rantanen (Colorado) 10 13 (5+8) 8. Landeskog (Colorado) 10 13 (4+9) 9. W. Karlsson (Vegas) 15 13 (4+9) 10. Pageau (NY Islanders) 14 13 (3+10) 27. Krejčí (Boston) 11 9 (2+7) 47. Palát (Tampa Bay) 13 6 (3+3) 72. Nečas (Carolina) 11 5 (2+3) 167. Gudas (Florida) 6 2 (1+1)