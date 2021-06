Montreal porazil Vegas v prodloužení a je ve finále Stanley Cupu

Semifinále play off NHL - 6. zápas: Montreal - Vegas. Hokejisté Montrealu Canadiens poózují s pohárem Clarence Campbella za vítězství ve finále konference.

Semifinále play off NHL - 6. zápas: Montreal - Vegas. Hokejisté Montrealu Canadiens poózují s pohárem Clarence Campbella za vítězství ve finále konference. ČTK/AP/Ryan Remiorz

New York - Hokejisté Montrealu porazili v šestém zápase semifinálové série play off NHL Vegas 3:2 v prodloužení a slaví první postup do finále Stanley Cupu od roku 1993. Rozhodující branku vstřelil v 62. minutě Artturi Lehkonen.

Finský útočník zakončil po výborné přihrávce Phillipa Danaulta rychlý protiútok a ranou bez přípravy vystřelil Canadiens postup do finále. Na začátku rozhodující akce stál Carey Price, který i v šestém zápase potvrdil svou vynikající formu v letošních bojích o Stanleyův pohár. Price svým sedmatřicátým zásahem v zápase vyrazili střelu Maxe Paciorettyho a založil tak protiútok na jehož konci byl Lehkonen.

Vegas k vyrovnání série nepomohla ani změna v brance, kde po jednozápasové odmlce dostal přednost před Marcem-Andrem Fleurym Švéd Robin Lehner. Devětadvacetiletý brankář odchytal podobně jako ve čtvrtém utkání série povedený zápas, zlikvidoval 29 střel Canadiens, v rozhodující chvíli se ale nedokázal přesunout proti Lehkonenovi a Fin využil místa na přední tyči.

Jako první Lehnera překonal ranou v přesilové hře Shea Weber a ve druhé třetině poslal Montreal do vedení 2:1 Cole Caufield. Mladý americký útočník se u pravého mantinelu prosmýkl kolem obránce Briana McNabba a z bezprostřední blízkosti prostřelil Lehnera podruhé.

Golden Knights celý zápas dotahovali. Na Weberovu trefu rychle odpověděl Reilly Smith a do prodloužení poslal zápas gólem ze začátku třetí třetiny Alec Martinez. Zkušený bek využil drobného zavázání brankáře Price a dorazil nahození Alexe Pietrangela za záda jinak bezchybného golmana. Další pokusy, včetně čtyř střel českého útočníka Tomáše Noska, Price za svá záda nepustil a po 28 letech dovedl Canadiens do finále Stanley Cupu.

Výsledek play off NHL

Semifinále play off NHL - 6. zápas:

Montreal - Vegas 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 15. S. Weber, 30. Caufield, 62. Lehkonen – 15. R. Smith, 42. Martinez. Střely na branku: 32:39. Diváci: 3500 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. Price, 3. Caufield (všichni Montreal). Konečný stav série 4:2.