Sáchir (Bahrajn) - Dvanáct let a čtyři měsíce po posledním startu nejúspěšnějšího pilota historie formule 1 v barvách Ferrari řídil monopost italské stáje znovu Schumacher. Dvacetiletý syn slavného Michaela Mick dnes v Bahrajnu absolvoval první testovací kilometry a byl to povedený debut německého mladíka v královské automobilové třídě. V konečném účtování testovacího dne byl rychlejší jen Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.

"Na rovinkách to tedy táhne. Nejde snad ani popsat, co člověk cítí, když šlápne na plyn. Je to vážně síla," řekl šťastný nováček. "Celý den jsem se učil nové věci a na konci je použil. Užíval jsem si to, zvlášť poslední kola. A dopadlo to vcelku pozitivně," dodal.

Mick Schumacher absolvoval první zkušební jízdy s ferrari tři dny po debutu ve formuli 2. Přímo na okruhu jeho sledovaný debut pozorovala také matka Corinna, gratulaci mu zaslali například i představitelé konkurenčního Mercedesu. "Je to mimořádná věc vidět zase jméno Schumacher na voze formule 1," uvedl mistrovský tým na twitteru. "Jako kdybychom se vrátili v čase," napsal dodavatel pneumatik Pirelli.

Schumacher mladší je od ledna členem jezdecké akademie Ferrari. K rychlému postupu až do F1 mu pomohla i pravidla, podle nichž týmy musejí ve dvou z celkově čtyř testovacích dnů v sezoně nasadit mladého jezdce, který má na kontě méně než dva starty ve formuli 1. Jeho premiérové jízdy narušil silný déšť, přesto absolvoval celkem přes 80 kol. Ve středu bude pro změnu testovat vůz týmu Alfa Romeo, jemuž Ferrari dodává motory.

Legendární Michael Schumacher, který jezdil za Ferrari v letech 1996-2006 a v rudých barvách získal pět ze svých rekordních sedmi mistrovských titulů, u premiéry svého syna být nemohl. Na veřejnosti se neobjevil od vážného zranění hlavy při lyžování v prosinci roku 2013.

Mick Schumacher nebyl na trati jediným mladým jezdcem s prominentním jménem. V barvách týmu Haas absolvoval dvě desítky kol Pietro Fittipaldi, vnuk mistra světa z let 1972 a 1974 Emersona Fittipaldiho z Brazílie.