Monetovy kupky sena vydražila Sotheby's za rekordní částku

New York - Obraz francouzského impresionisty Claudea Moneta s motivem kupek sena vydražila v úterý newyorská aukční síň Sotheby's za rekordních 110,7 milionu dolarů (přes 2,5 miliardy korun). Dražební dům uvedl, že je to dosud nejvyšší částka, za kterou byl jakékoli Monetovo plátno prodáno. Podle agentury Reuters je to rovněž poprvé, co za impresionistické dílo nabídl kupec více než sto milionů dolarů.

Olejomalba nese název Meules (Kupky sena) a Monet ji dokončil v roce 1890 jako jednu ze série obrazů s motivem sena. Toto dílo je oceňováno za to, jak skvěle zachycuje hru světla. Série navíc ovlivnila práci celé impresionistické vlny.

Claude Monet (1840-1926) bývá nazýván otcem impresionismu. Na svých plátnech se pomocí nové techniky snažil zachytit především hru světla a stínu, dojmy a atmosféru prchavého okamžiku. Jeho obraz Imprese, východ slunce pak dal název celému revolučnímu výtvarnému směru.