Moneta vyplatí z loňského zisku dividendy 4,1 miliardy, tedy osm Kč na akcii

Praha - Moneta Money Bank vyplatí akcionářům na dividendách 4,1 miliardy korun z loňského čistého zisku 4,7 miliardy Kč. Zbylé peníze převede banka na účet nerozděleného zisku z předchozích let. Schválila to dnes valná hromada banky. Dividenda bude činit osm korun na akcii. ČTK to řekla mluvčí banky Zuzana Filipová.

Valná hromada také odsouhlasila účetní závěrku a zprávu o odměňování představenstva a dozorčí rady banky. Právo na dividendu budou mít ti akcionáři, kteří budou zapsáni v Centrálním depozitáři cenných papírů k 2. květnu jako akcionáři banky. Dividenda bude vyplacena 25. května.

Akcionáři také zvolili novou členkou dozorčí rady Kateřinu Jiráskovou ze společnosti PPF, která je významným akcionářem Monety. Jirásková nyní působí jako finanční ředitelka celé skupiny PPF. S akciemi Monety se obchoduje na pražské burze.

Před rokem Moneta vyplatila dividendu 3,6 miliardy korun z předloňského čistého zisku, který činil 4,1 miliardy Kč. Dividenda činila sedm korun na akcii.

Moneta Money Bank, dříve GE Money Bank, měla ke konci loňska 1,5 milionu klientů a 2699 zaměstnanců. Celková klientská základna podle banky meziročně vzrostla o 5,4 procenta, zaměstnanců ubylo téměř o desetinu.

Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Ta usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank. Transakci o spojení částí PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky), s Moneta Money Bank schválili akcionáři Monety v prosinci 2021. Plán padl loni na jaře. PPF a Moneta tehdy jako důvod uvedly negativní vývoj ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, nebo změny požadavků centrální banky na kapitálovou vybavenost bank v ČR.