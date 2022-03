Kišiněv - Moldavsko dnes požádalo o vstup do Evropské unie. Oficiální žádost podepsala prezidentka země Maia Sanduová. Dokument by měl dorazit do Bruselu v nadcházejících dnech, informovala agentura Reuters.

"Chceme žít v míru, demokracii a svobodě," řekla Sanduová na tiskové konferenci v Kišiněvě. "Trvalo 30 let, než Moldavsko dospělo, ale dnes je země připravená přijmout zodpovědnost za svou vlastní budoucnost," řekla prezidentka před kamerami.

Žádost o členství v EU dnes podala také Gruzie.