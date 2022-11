Moldavsko nemá signály, že by mu Rusko v prosinci zastavilo dodávky plynu

Kišiněv - Moldavsko zatím nemá z Ruska žádné signály toho, že by mu Moskva v prosinci zastavila dodávky plynu. Je však připraveno na jakýkoliv scénář. Uvedla to podle agentury Reuters dnes moldavská premiérka Natalia Gavrilitsaová. Ruský plynárenský gigant Gazprom v úterý varoval, že by mohl začít od 28. listopadu snižovat dodávky plynu přes Ukrajinu do Moldavska, protože Ukrajina zadržuje část plynu, který je pro zemi určen.

Moldavský vicepremiér Andrei Spinu dodal, že plyn, o kterém Gazprom tvrdí, že ho Ukrajina zadržuje, je moldavskými rezervami a země za něj zaplatí. "Gazprom obviňuje Ukrajinu a Moldavsko z něčeho, co se neděje. Veškerý plyn dodaný na pravý břeh Moldavska zaplatí Moldavsko," napsal Sinu na sociální síti Telegram.

Gazprom v úterý uvedl, že objem plynu, který dodává do měřicí stanice Sudža pro tranzit přes Ukrajinu do Moldavska, převyšuje reálný objem předávaný na hranicích Ukrajiny s Moldavskem. Ukrajina podle něj na svém území zadržuje 52,52 milionu metrů krychlových plynu pro Moldavsko.

Trasa přes Ukrajinu je poslední zbývající cestou, kterou ještě proudí zemní plyn z Ruska na západoevropské trhy. V současnosti Gazprom touto trasou přepravuje asi 43 milionů metrů krychlových denně.