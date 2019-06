Moldavská vláda odstupuje, demokraté odcházejí do opozice

Kišiněv - Moldavská ústavní krize, která v minulých týdnech zavedla jednu z nejchudších evropských zemí do faktického dvojvládí, se možná blíží svému konci. Demokratická strana kontroverzního oligarchy Vlada Plahotniuka ohlásila odchod do opozice a demisi premiéra Pavla Filipa. Oznámil to dnes v Kišiněvě místopředseda strany Vladimir Cebotari. Zemi podle něj nejspíš čekají mimořádné parlamentní volby.

Politický život v Moldavsku v poslední době ochromil konflikt mezi Plachotniukovými demokraty a soupeřícím blokem, v němž se nečekaně spojil proevropský svaz Acum (Teď) a proruští socialisté. V důsledku krize v zemi vládli dva prezidenti a dvě vlády, které se vzájemně obviňovaly z pokusu uzurpovat moc. Za netradiční společenství prozápadního Acum a proruských socialistů, tedy proti Demokratické straně, se počátkem týdne postavilo pět západních zemí i Rusko.

Cebotari dnes na tiskové konferenci oznámil, že demokraté odcházejí do opozice a jejich vláda vedená Filipem podává demisi. Podle informací některých moldavských médií rozhodnutí demokratů předcházela debata jejich vedení s americkým velvyslancem v Kišiněvě. "Protože ostatní strany nechtějí vyjednávat a řešit problémy země, v zájmu vyvedení země z politické krize se Demokratická strana rozhodla odejít do opozice," citoval Cebotariho server NOI.

V Moldavsku proti sobě do konce května stáli socialisté prezidenta Igora Dodona a společenství prozápadních stran, jehož součástí byli i demokraté Vlada Plahotniuka. Počátkem června ale došlo ke zlomu, když se blok Acum, který byl dosud členem prozápadní koalice, spojil s Dodonovou stranou a vytvořil vlastní vládu v čele s Maiou Sanduovou. Následovala série mocenských střetů, která vyústila v politické dvojvládí.

Cebotari upozornil, že rozhodnutí jeho strany politickou krizi bezezbytku neřeší, protože vláda Sanduové je podle názoru demokratů nelegální. "Nejsprávnějším řešením jsou mimořádné volby," řekl moldavský politik.