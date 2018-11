Praha - Domácí fotbalový pohár MOL Cup během reprezentační přestávky pokračuje čtyřmi osmifinálovými zápasy. V pátek od 18:30 obhájce trofeje Slavie přivítá druholigovou Chrudim, o hodinu a půl dříve další pražský celek Dukla změří síly s Teplicemi. Už ve čtvrtek se utkají Olomouc se Zlínem (17:00) a Liberec se Slováckem (17:30).

Slavia si nedělní výhrou 3:1 nad Zlínem vytvořila v čele prvoligové tabulky dvoubodový náskok na mistrovskou Plzeň. V poháru bude ale roli favorita proti Chrudimi potvrzovat v hodně kombinované sestavě, protože trenérovi Jindřichu Trpišovskému budou vedle marodů chybět i reprezentanti.

"Úkoly pro repre pauzu jsou zvládnout doma pohárový zápas s Chrudimí a postoupit a také se pokusit doléčit zraněné," uvedl Trpišovský. "Musíme se na Chrudim dobře připravit. Chceme se udržet ve všech soutěžích co nejdéle, nejlépe je vyhrát," doplnil obránce Slavie Michal Frydrych.

Dukla se s Teplicemi utká dvakrát během sedmi dnů. Po pohárovém osmifinále se soupeři na Julisce potkají i příští pátek v rámci 16. ligového kola. "Je to zvláštní, ale budeme chtít postoupit a pak udělat tři body. Musíme oba zápasy vyhrát, abychom se dostali do vyšších pater tabulky a také do pohárového jara," řekl teplický záložník Jakub Hora.

Teplice v minulých kolech vyřadily jiné pražské týmy Admiru a Loko Vltavín. Dukla, která je poslední v tabulce nejvyšší soutěže, se hostům ze severu Čech pokusí vrátit debakl 2:5 z úvodu sezony.

Liberec si po pěti dnech zopakuje souboj se Slováckem, které v lize zdolal 1:0. Tentokrát se v roli domácího týmu představí Slovan, který v posledních sedmi soutěžních zápasech pouze jednou prohrál a inkasoval, když doma podlehl Slavii 0:1.

Slovácko povede v soutěžní premiéře nový trenér Martin Svědík, jenž přišel z druholigové Jihlavy. "Pro mě je velice dobře, že hráče uvidím ještě před ligou. Ne, že si tam budu něco zkoušet, ale samozřejmě chci ty hráče poznat charakterově, jak se chovají v utkání," konstatoval Svědík.

Olomouc doma hrála se Zlínem už na konci října a ligové měření sil skončilo remízou 1:1. "I nedávná zkušenost se Zlínem jasně ukázala, že jejich mužstvo se prezentuje velmi silným a kvalitním výkonem. Věříme, že předvedeme lepší výkon než v tom domácím ligovém utkání a budeme schopni soupeře přehrát a konečně doma vyhrát," řekl kouč Hanáků Václav Jílek. "Dali jsme si jasný cíl postup do jarních bojů i v pohárových zápasech," přidal olomoucký trenér.

Do čtvrtfinále poháru už v dříve postoupily Karviná, Ostrava a Bohemians 1905. Osmifinálová fáze MOL Cupu se dohraje ve středu 28. listopadu, kdy Opava bude hostit pražskou Spartou.