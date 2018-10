Praha - Fotbalisté Plzně v osmifinále domácího poháru MOL Cupu na svém hřišti podlehli Ostravě 2:3 po prodloužení. O postupu Baníku rozhodl ve 111. minutě obránce Jiří Fleišman, který dal gól i v normální hrací době z penalty. Hosté dohrávali dramatický zápas bez vyloučeného kapitána Václava Procházky. Jablonec překvapivě prohrál v Karviné 0:1 a finálovou účast z minulého ročníku nezopakuje. Zápas rozhodl ve 48. minutě po rohu slovenský obránce Ján Krivák. Severočeský celek, účastník Evropské ligy, své šance neproměnil a jednou trefil tyč.

Plzeň podlehla Ostravě 2:3 a v poháru opět vypadla v osmifinále

Obhájci mistrovského titulu v osmifinále poháru vypadli potřetí za sebou, ostravský tým navázal na minulý ročník MOL Cupu, kdy ve stejné fázi vyřadil pražskou Spartu. Soupeři si vzájemný souboj zopakují v sobotu ve Vítkovicích v rámci 14. kola nejvyšší soutěže.

V plzeňské sestavě nastoupilo několik obvyklých náhradníků i záložník Kopic, který se vrátil po měsíčním zranění kotníku. Právě Kopic se ve 13. minutě dostal sám před brankáře Budinského, ale v klíčový moment špatně zpracoval míč.

Domácí otevřeli skóre ve 34. minutě. Ekpai z pravé strany přihrál do šestnáctky na Chorého a ten si zblízka poradil. Plzeňský útočník navázal na své čtyři góly z předchozího pohárového duelu ve Vyškově (5:1).

Druhá půle začala příležitostmi Baníku. Jiráskovu ránu Kozáčik vyrazil jen před sebe a dorážející Diop z ofsajdové pozice přestřelil. O chvíli později se do zakončení dostal i střídající Jakub Šašinka, ale nepropálil Kozáčika.

Plzeňští si nedokázali vytvořit souvislejší tlak a kromě nepřesné hlavičky Chorého ani větší šanci. Hosté vyrovnali v 73. minutě, kdy rychlou akci Jiráska a Granečného zakončil Jakub Šašinka. Ostravského útočníka za sedm minut v pokutovém území fauloval další náhradník Petržela a nařízenou penaltu proměnil Fleišman.

Západočeši v závěru Baník sevřeli. V obrovských šancích selhal Nigerijec Ekpai, jenž nejprve z blízka minul a poté trefil Budinského. V nastaveném čase bývalý stoper Viktorie Václav Procházka v šestnáctce udeřil loktem Pernicu a rozhodčí Zelinka ho vyloučil. Z pokutového kopu vyrovnal Slovák Roman Procházka.

Ve vyrovnaném prodloužení se blýskli oba gólmani. Budinský vyrazil dvě rány Zemana, Kozáčik zase výborným zákrokem vytěsnil Stronatiho hlavičku. Zkušený slovenský brankář však zaváhal ve 111. minutě a dalekonosný pokus Fleišmana propustil pod rukou. Plzeň tak prohrála totožným výsledkem jako v loňském domácím osmifinále se Slováckem.

Jablonec vypadl po prohře 0:1 v Karviné

Fotbalisté Jablonce překvapivě prohráli v osmifinále domácího poháru MOL Cupu v Karviné 0:1 a finálovou účast z minulého ročníku nezopakují. Zápas rozhodl ve 48. minutě po rohu slovenský obránce Ján Krivák. Severočeský celek, účastník Evropské ligy, své šance neproměnil a jednou trefil tyč.

Zatímco Jablonec, který letos poprvé startuje ve skupině Evropské ligy, nastoupil skoro v nejsilnější sestavě, karvinský trenér Roman Nádvorník šetřil některé opory. Hosté měli celý první poločas převahu, ale gólově se neprosadili. Těsně před pauzou spadl Hanouskův centr na tyč, na druhé straně chvíli předtím přestřelil Ba Loua.

"Jsem moc rád a spokojený, že jsme zápas proti soupeři, který nastoupil takřka v plné síle, zvládli a postoupili. Kromě jedné nebo dvou šancí jsme Jablonec takřka do ničeho nepustili. Hráči utkání odmakali a těší mě, že to vyšlo i těm, kteří nehrají v lize pravidelně," citoval klubový web Nádvorníka.

"Vytvořili jsme si dost šancí, abychom se dostali do vedení. Bohužel šance jsme neproměnili, zakončení bylo hodně špatné. Pokud takové šance neproměníme, asi nemůžeme postoupit. Mrzí nás to, že jsme vypadli," uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Vstup do druhého dějství vyšel domácím. Ve 48. minutě prošel prodloužený centr z rohového kopu na zadní tyč, kde jej doklepl do sítě Krivák a připsal si druhý soutěžní gól po letním příchodu do Karviné.

"Domácí nás prakticky z první vážnější šance ve třetí minutě druhé půle ze standardní situace potrestali. Na ty standardky jsme byli připraveni a věděli jsme o nich. U té situace jsme zaspali a prohrávali jsme," řekl Rada.

V 61. minutě mohl srovnat Ikaunieks, ale domácího brankáře Pastornického ve velké šanci nepřekonal. Finalista minulého ročníku v závěru tlačil, ale vyrovnání se nedočkal. Jablonec prohrál poprvé po osmi soutěžních zápasech a po více než měsíci. Karviná, které patří v lize až čtrnácté místo, postoupila do čtvrtfinále poháru podruhé v historii.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

MFK Karviná - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Branka: 48. Krivák. Rozhodčí: Marek - Antoníček, Horák. ŽK: Dramé, Janečka - Považanec, Sobol. Diváci: 1550.

Karviná: Pastorický - Čolič, Krivák, Janečka, Letič - Mertelj, Dramé - Ba Loua, Suchan (75. Kocsis), Galuška (64. Lingr) - Ramírez (90. Wágner). Trenér: Nádvorník.

Jablonec: Hanuš - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Kubista - Masopust, Trávník, Považanec (61. Doležal), Acosta (68. Sobol) - Ikaunieks (77. Kratochvíl). Trenér: Rada.

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 2:3 po prodloužení (2:2, 1:0)

Branky: 34. Chorý, 90.+6 R. Procházka z pen. - 80. z pen. a 111. Fleišman, 73. J. Šašinka. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Hock. ŽK: Bucha, Chorý, Ekpai, Zeman - V. Procházka, Mešaninov. ČK: 90.+5 V. Procházka. Diváci: 3503.

Sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Řezník (72. Petržela), Pernica, Hájek, Havel - Ekpai, R. Procházka, Bucha (104. Čermák), Kopic (59. Zeman) - Chorý, Řezníček (77. Hořava). Trenér: Vrba.

Ostrava: Budinský - Mešaninov, V. Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Jánoš (108. Breda), Jirásek, Granečný (81. Stronati) - O. Šašinka (46. J. Šašinka), Diop (59. Holzer). Trenér: Páník