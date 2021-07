Mohorič umocnil slovinskou nadvládu na Tour dalším etapovým triumfem

Libourne (Francie) - Rovinatou 19. etapu Tour de France vyhrál po sólovém úniku slovinský cyklista Matej Mohorič a připsal si druhé vítězství v letošním ročníku. Peloton s lídrem závodu Tadejem Pogačarem a dalšími favority přijel po 207 kilometrech do cíle v Libourne se ztrátou více než 20 minut.

Mohorič byl členem dvacetičlenné vedoucí skupiny, z níž ujel zhruba 25 kilometrů před cílem a vyhrál s téměř minutovým náskokem. Slovinský šampion z týmu Bahrajn Victorious, jehož hotel ve středu večer prohledala francouzská policie kvůli podezření z dopingu, si při průjezdu cílem významně přiložil prst na ústa.

"Bylo to zkrátka znamení pro lidi, kteří zpochybňují naše výkony, aby si uvědomili, co všechno obětujeme, abychom se sem dostali," řekl Mohorič novinářům. Přišlo mu podivné, že se razie protáhla do dvou hodin ráno. "Ještě víc nás to semklo. Jsme o té více odhodlaní ukázat, že nemáme co skrývat a spolupracujeme s policií," dodal.

V závěru etapy se mu prý honily hlavou myšlenky na události středeční noci. "Cítil jsem se jako kriminálník, když za námi přišla policie do hotelu. Na jednu stranu je to dobře, protože to znamená, že jsou všechny týmy pořád pod dohledem. Ale na druhou, není to příjemné, když k vám do pokoje přijde policie a prohlíží vám věci. I když nemáte co skrývat, je to divné. Když si prohlížejí vaše soukromé fotky, fotky vaší rodiny, váš telefon, vaše zprávy...," uvedl Mohorič.

Šestadvacetiletý závodník navázal na svůj triumf ze sedmé etapy, která byla nejdelší ve 108. ročníku Tour. Zároveň prodloužil vítěznou sérii slovinských cyklistů poté, co předchozí dva dny v Pyrenejích kraloval Pogačar. Obhájce vítězství na Tour vede před závěrečným víkendem stále o pět minut a 45 sekund. V sobotní časovce na 30,8 kilometru bude opět patřit k favoritům.

Úspěšný únik překazil v dnešní etapě naděje spurtérů v čele s Britem Markem Cavendishem. Lídr bodovací soutěže tak bude o 35. etapové vítězství na Tour a překonání rekordu belgické legendy Eddyho Merckxe bojovat v neděli při tradičním pařížském dojezdu na Champs-Élysées.

Tour de France - 19. etapa Mourenx - Libourne (207 km):

1. Mohorič (Slovin./Bahrajn Victorious) 4:19:17, 2. Laporte (Fr./Cofidis), 3. Pedersen (Dán./DSM) oba -58, 4. Teunissen (Niz./Jumbo-Visma), 5. Politt (Něm./Bora-hansgrohe), 6. Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 7. Hundahl (Dán./EF Education-Nippo), 8. Zimmermann (Něm./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). 9. Turgis (Fr./TotalEnergies), 10. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) všichni -1:08, ...101. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -20:50.

Průběžné pořadí:1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 79:40:09, 2. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -5:45, 3. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -5:51, 4. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) -8:18, 5. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -8:50, 6. Mas (Šp./Movistar) -10:11, 7. Lucenko (Kaz./Astana) -11:22, 8. G. Martin (Fr./Cofidis) -12:46, 9. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -13:48, 10. Urán (Kol./EF Education-Nippo) -16:25, ...116.Vakoč -3:43:19.