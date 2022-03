Mohlo by to vyjít, věří tenista Lehečka před duelem s Báezem v Davis Cupu

Buenos Aires - Na pátý pokus zkusí tenista Jiří Lehečka zažít vítězný pocit po zápasu v Davisově poháru. V roli české jedničky by v případě výhry nad Sebastiánem Báezem mohl nastartovat český tým k překvapení v duelu s Argentinou na antuce v Buenos Aires.

Dvacetiletý Lehečka prožil premiéru v soutěži družstev před třemi lety. Proti Nizozemsku naznačil v utkání s Robinem Haasem svůj talent a favoritovi vzal set. Ve dvouhře se znovu dostal do hry loni a opět potrápil silnějšího soupeře, světovou dvanáctku Brita Camerona Norrieho. Mezitím zažil atmosféru bojů o salátovou mísu dvakrát ve čtyřhře a oba debly prohrál.

V pátek proti němu bude opět stát žebříčkově silnější soupeř. Lehečka je 94. v pořadí dvouhry ATP, o rok starší Báez je o 32 příček výše.

"Je to typický antukový hráč. Rád pracuje forhendem po celém kurtu, výborně se hýbe a občas dá kraťas," řekl Lehečka. "Budu se snažit hrát, co umím a co mi sedí. Mohlo by to jít," věří.

Pro domácí hraje volba povrchu, tedy pomalé antuky K tomu vybrali i odpovídající míče, které tolik neletí. "Je potřeba hrát trochu víc energicky, ale jsme na ně zvyklí, trénovali jsme s nimi už v Prostějova. Jsou pomalejší, ale jsme schopni na to zareagovat," řekl Lehečka.

Jeho výhodou mohou být nabyté daviscupové zkušenosti. Báeze sice poženou domácí fanoušci, ale v soutěži ho čeká premiéra. "V Davis Cupu se žebříčkové rozdíly mažou, to není úplně důležité. Rozhoduje, kdo si jak věří a je schopný ustát tlak a emoce," ví Lehečka.

Při neúčasti Jiřího Veselého se díky nedávnému premiérovému posunu do světové stovky stal pro utkání českou jedničkou. "To je sice hezký, ale nehrajeme si na to. Jsme jeden tým a je jedno, kdo udělá bod. Hlavní je, aby byly na české straně body tři," uvedl Lehečka.