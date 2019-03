Brusel - Zmrazení konfliktu v Sýrii a pouhá příměří nemohou nahradit trvalé řešení dlouholeté krize v zemi a vytvořit podmínky pro dobrovolný návrat milionů syrských uprchlíků. Na rozsáhlé konferenci k Sýrii, kterou v Bruselu spolupořádají OSN a EU, na to dnes upozornila šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Trvalý mír v Sýrii podle ní může přinést jen dohoda všech stran konfliktu, respektující celé spektrum tamní společnosti, zprostředkovaná OSN.

Účastníci v pořadí už sedmé dárcovské konference, která se potřetí koná v Bruselu, mají dnes večer potvrdit své finanční příspěvky určené na podporu milionů syrských uprchlíků jak přímo uvnitř Sýrie, tak především v okolních zemích. Jménem Evropské unie Mogheriniová oznámila, že EU letos i v příštím roce na pomoc v oblasti poskytne 560 milionů eur (asi 14,4 miliardy Kč) a s podobnou částkou nyní počítá i pro rok 2021.

Na pomoc v Sýrii a v okolních zemích Česká republika na konferenci poskytne 250 milionů korun. "Naše pomoc směřuje především nejpotřebnějším, ženám a dětem. Chceme se zaměřit na zlepšení zdravotnictví, poskytování vzdělávacích služeb, praktickou pomoc v terénu pro uprchlíky," řekl novinářům v Bruselu ministr zahraničí Tomáš Petříček. Je to podle něj jak výraz české solidarity, tak také krok posilující bezpečnost České republiky. Připomněl, že mimo Sýrii je stále přes pět milionů lidí a situace především v Libanonu a Jordánsku tak zůstává velmi vážná.

Většina české pomoci už směřuje na přípravu konkrétních projektů, doplnil český ministr. Plán na výstavbu domova pro sirotky v Sýrii opakovaně zmiňovaný premiérem Andrejem Babišem mezi nimi není. "Pan premiér to prezentoval, že to je především jeho projekt, který chce realizovat jakožto konkrétní pomoc syrským sirotkům. Je to mimo rámec toho, co zde slibujeme," dodal Petříček.

Od počátku syrské krize EU a její členské země na pomoc postiženým občanskou válkou v Sýrii vydaly okolo 17 miliard eur (přes 436 miliard Kč), unie tak je největším poskytovatelem finanční pomoci v syrské krizi.

"Zpráva z této konference je jasná, nepomáháme jen uprchlíkům, ale i místním komunitám ve vašich zemích," řekla Mogheriniová vrcholným představitelům zemí jako je Jordánsko nebo Libanon, které nesou hlavní tíhu syrské uprchlické krize.

Hlavním politickým cílem dnešního bruselského setkání zástupců více osmi desítek zástupců asi 55 zemí a mezinárodních organizací je ale podle ní podpora obnovení politického dialogu mezi stranami syrského konfliktu, které v Ženevě zprostředkovává OSN. "Někdo si začíná myslet, že budoucnost Sýrie nevyhnutelně znamená rozdělenou zemi, zemi s omezenou suverenitou, nedemokratickou, sektářskou a bezpečí nezaručující zemi. Podle mého by to nebylo v ničím zájmu," upozornila.

Zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky Mark Lowcock dnes na konferenci uvedl, že jej čím dál víc znepokojuje trvající situace kolem severosyrského Idlíbu. "Velký vojenský útok na Idlíb by vytvořil nejhorší humanitární katastrofu, kterou svět viděl ve 21. století," upozornil.

Podle Lowcocka letos OSN žádá na humanitární pomoc v Sýrii a okolí necelých devět miliard dolarů, 3,3 miliardy na pomoc uvnitř země a 5,6 miliardy na podporu uprchlíků v regionu.