Londýn - Nejlepším fotbalistou světa za sezonu 2017/18 podle Mezinárodní fotbalové federace FIFA byl zvolen Luka Modrič. Chorvatský záložník Realu Madrid po dlouhých deseti letech sesadil z trůnu dvojici Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kteří mají shodně po pěti trofejích. Naposledy je porazil v roce 2007 Brazilec Kaká.

V anketě BEST, která před třemi roky nahradila Zlatý míč FIFA a do které hlasují kapitáni a trenéři národních týmů, novináři i fanoušci, předčil Modrič s 29 procenty hlasů právě svého někdejšího spoluhráče z Realu Madrid a obhájce prvenství Ronalda. Nynější hráče Juventusu dostal o 10 procent hlasů méně. Třetí Egypťan Muhammad Salah z Liverpoolu dostal přes 11 procent hlasů. Messi se tentokrát do finální trojky ani nedostal a skončil pátý s necelými deseti procenty až za Kylianem Mbappém.

Modrič patří dlouhodobě k nejlepším záložníkům na světě. V minulé sezoně spolu s Ronaldem dovedli Real ke třetímu triumfu v Lize mistrů za sebou. Navíc řídil postup Chorvatska až do finále mistrovství světa a stal se nejlepším hráčem šampionátu. Nedávno porazil Ronalda i v obdobné anketě UEFA o nejlepšího hráče Evropy.

"Byla to neuvěřitelná sezona, nejlepší období v mém životě. Jsem velmi hrdý. Tohle si budu pamatovat celý život. Tento úspěch by měl být také inspirací pro příští generace, čeho všechno lze dosáhnout usilovnou prací," řekl Modrič při převzetí ceny na dnešním galavečeru v Londýně.

Na slavnosti chyběl Messi z rodinných důvodů i Ronaldo, který hrál v neděli zápas a ve středu ho čeká další, takže se kvůli regeneraci při náročném programu vyhnul cestě z Turína do Londýna.

Nejlepším trenérem sezony byl zvolen kouč mistrů světa Francouzů Didier Deschamps. Stal se nástupcem krajana a bývalého spoluhráče z národního týmu Zinédina Zidana, kterému k obhajobě nepomohl ani triumf s Realem v Lize mistrů. Na Deschampse nestačil ani jeho soupeř z finále světového šampionátu Chorvat Zlatko Dalič.

Belgický gólman Thibaut Courtois, který v létě přestoupil z Chelsea do Realu Madrid, byl na galavečeru v Londýně vyhlášen nejlepším brankářem světa. Přednost dostal před Francouzem Hugem Llorissem z Tottenhamu a Dánem Kasperem Schmeichelem z Leicesteru.

Courtois ale chybí v ideální jedenáctce podle hlasování hráčské asociace FIFPro, ve které brankářský post hájí Španěl David De Gea z Manchesteru United. Mezi jedenáct vybraných hráčů se překvapivě nevešel ani Salah ani nejdražší hráč světa Neymar. S Ronaldem a Messim byl do útoku zařazen Mbappé.

Salah si ale odnesl alespoň cenu Ference Puskáse za gól roku za trefu z loňského prosince, kdy v dresu Liverpoolu prošel v derby s Evertonem přes dva obránce a parádně zamířil do vzdálenější šibenice.

Fotbalistkám po letech opět vládne legendární Brazilka Marta, která uspěla už pošesté, ale poprvé od roku 2010. Nejlepším koučem ženského fotbalu se stal bývalý francouzský reprezentant Reynald Pedros, který s Lyonem vyhrál Ligu mistryň při celkovém skóre 38:2.

Cenu fair play obdržel německý fotbalista Lennart Thy, který si na jaře vzal v nizozemském klubu Venlo na týden dovolenou a přišel o šlágr s PSV Eindhoven, aby mohl darovat kostní dřeň pacientovi s leukémií, jemuž v registru dárců vyšel jako ideální kandidát. Zápis do registru dárců nyní propaguje Viktoria Plzeň na svých dresech v Lize mistrů.

Fotbalové ankety FIFA za rok 2018:

Nejlepší fotbalista: Luka Modrič (Chorv./Real Madrid).

Nejlepší fotbalistka: Marta (Braz./Orlando).

Nejlepší trenér mužského fotbalu: Didier Deschamps (Fr./Francie).

Nejlepší trenér ženského fotbalu: Reynald Pedros (Fr./Lyon).

Nejlepší brankář roku: Thibaut Courtois (Belg./Chelsea).

Jedenáctka roku FIFA/FIFPro: David De Gea - Dani Alves (Braz./PSG), Raphaël Varane (Fr./Real Madrid), Sergio Ramos (Šp./Real Madrid), Marcelo (Braz./Real Madrid) - Eden Hazard (Belg./Chelsea), N’Golo Kante (Fr./Chelsea), Luka Modrič (Chorv./Real Madrid) - Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid), Kylian Mbappé (Fr./PSG), Lionel Messi (Arg./Barcelona).

Puskásova cena za nejhezčí gól: Muhammad Salah (Eg./Liverpool).

Cena fair play: Lennart Thy.

Cena fanoušků: Peru.

Hlasování českých zástupců v anketě:

Nejlepší fotbalista:

Karel Jarolím (trenér reprezentace): 1. Modrič, 2. Mbappé, 3. Salah.

Marek Suchý (kapitán reprezentace): 1. Ronaldo, 2. Messi, 3. Salah.

Nejlepší trenér:

Jarolím: 1. Deschamps, 2. Zidane, 3. Dalič.

Suchý: 1. Deschamps, 2. Zidane, 3. Josep Guardiola (Šp./Manchester City).

Nejlepší fotbalistka:

Karel Rada (trenér ženské reprezentace): 1. Pernille Harderová (Dán./Wolfsburg), 2. Hegerbergová, 3. Lucy Bronzeová (Angl./Lyon).

Lucie Voňková (kapitánka ženské reprezentace): 1. Harderová, 2. Bronzeová, 3. Wendie Renardová (Fr./Lyon).

Nejlepší trenér ženského fotbalu:

Rada: 1. Wiegmanová, 2. Emma Hayesová (Angl./Chelsea), 3. Stephan Lerch (Něm./Wolfsburg).

Voňková: 1. Pedros, 2. Lerch, 3. Wiegmanová.