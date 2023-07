Módní přehlídka vozíčkářů přilákala dnes na festivale v K. Varech stovku diváků

Karlovy Vary - Lidé na vozíčku si letos na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech (MMF KV) připravili pro diváky módní přehlídku. Exkluzivní show přilákala pod podloubí Mlýnské kolonády stovku lidí, kteří byli svědky toho, že předvádět módu dokážou i handicapovaní. Modelky vynesly kolekci úpletové módy od návrhářky Jaroslavy Procházkové. Akce byla součástí festivalového projektu Kino bez Bariér.

Kolekce byla vytvořená právě pro ženy na vozíčku. "Slečny potřebují, aby to oblečení bylo spíše elastické, protože jak hodně pracují rukama, tak mají svaly a širší hrudník. Finálně by to mělo být krásné a pohodlné," řekla ČTK vedoucí projektu Jana Gabrielová. Převážně delší barevné šaty či volné sukně s lehkými svetry předvádělo pět modelek na vozíčku a pět profesionálních modelek. "Svoboda pohybu je na prvním místě," potvrdila jedna z modelek.

Módní přehlídka handicapovaných byla na festivalu naposledy před 12 lety. Od té doby se zde vystřídala různá řada akcí, od tanečních vystoupeních po kuchařskou show. Akce, kterých se účastní také známé české osobnosti, každoročně přilákají velký počet diváků.

Projekt Kino bez bariér je součástí filmového festivalu od roku 2000. Zajišťuje servis, který se snaží po všech stránkách usnadnit vozíčkářům návštěvu filmového festivalu. Handicapovaným a jejich doprovodu jsou k dispozici zdarma vstupenky do bezbariérových kinosálů, asistenční služby, doprava speciálně upravenými auty po Karlových Varech, parkovací místa u hotelu Thermal nebo rozsáhlý informační servis, který pomůže s orientací ve festivalovém dění.

Zájem o promítání filmů i festivalové dění v Karlových Varech je mezi vozíčkáři každoročně velký. Letos jich přijelo okolo stovky. Většina festivalových kin už má bezbariérový přístup, počet míst je v nich ale omezený. Například v oblíbeném Velkém sále v Thermalu bývají při promítání pro vozíčkáře k dispozici pouze čtyři místa.

Ačkoli se pořadatelé snaží vozíčkářům pobyt na festivale co nejvíce usnadnit, je tu ještě několik bariér. "Zrovna včera (v úterý) přijeli velcí filmoví fandové na vozíku, kteří sem jezdí pravidelně, nicméně si chtěli dát před Thermalem pivo, ale stánek nebyl bezbariérový," řekla Gabrielová.