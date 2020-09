Modernizace železničního uzlu v Pardubicích má skončit v r. 2024

Pardubice - Modernizace železničního uzlu v Pardubicích, která dnes slavnostně začala, by mohla skončit o něco dříve než v prosinci 2024, jak se plánuje. Novinářům to řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Přípravy investice za 6,3 miliardy korun bez DPH trvaly skoro pět let. Staveniště si firma převzala na začátku září.

"Věřím, že vše bude dokončeno minimálně pro provoz dříve než v prosinci, kdy se mění jízdní řád. Z pohledu stavebních a projektových počinů příprava trvala téměř pět let," řekl Svoboda.

Společnost Pardubice, kterou tvoří čtyři stavební firmy, si převzala staveniště na začátku září. Firmy dělají sondy, kontrolují kabely, provádějí přípravné geologické průzkumy nebo dokončují projekty, řekl ČTK předseda představenstva a generální ředitel Eurovia CS Martin Borovka.

"Aktivně začneme stavět na podzim a na začátku příštího roku. Ověřujeme všechno z projektové dokumentace, abychom byli schopní stavět bez problémů," řekl Borovka.

Výluky jsou dané dopředu, ovlivní i osobní dopravu, první začnou v říjnu a budou pokračovat do prosince a následně pak budou od května a potrvají pět měsíců. "Nádraží je několikakolejné, výluk bude dost. Ale nemělo by to omezit průjezd uzlem, budeme snažit dělat tak, aby byl stále průjezdný," řekl Borovka.

Stavba trvá do roku 2024, aby železniční uzel sloužil a fungoval i během stavebních prací. "Kdybychom mohli železniční uzel mohli zavřít, za dva roky máme hotovo. Máme tady nejlepší odborníky ze všech firem. Je to největší uzlová rekonstrukce v novodobé historii," řekl Borovka.

Souhrnná částka 6,3 miliardy korun bez DPH zahrnuje i opravu památkově chráněné budovy vlakového nádraží a hotelu nebo stavbu lávky, která překlene koleje a propojí nádraží a sídliště Dukla na jihu města, řekl Svoboda. Na projet SŽ dostane evropské dotace v maximální výši 85 procent.

Uzel v Pardubicích vznikl v roce 1958. Komplexní modernizací projde celé kolejiště, stavební firmy zmodernizují nástupiště a nové páté vytvoří. Všechna nástupiště budou ve výšce 550 mm nad kolejemi v úrovni podlah moderních železničních vozů. Stanice získá nové osvětlení, rozhlas, orientační systém a zvukové majáčky pro nevidomé.

Modernizovaný bude i evropský zabezpečovací systém. Díky úpravám vlaky pak mohou stanicí projíždět až 160 kilometrů v hodině místo současných 100 km/h. Směrem na Rosice nad Labem se zvýší rychlost na 60 km/h, teď tam vlaky mohou jezdit 40 km/h. Díky pružnému upevnění kolejnic k pražcům a výstavbě protihlukových stěn bude jízda vlaků tišší. "Snížení hluku, troufnu si říct, bude skokové," řekl Svoboda.