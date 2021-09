Modernizace tepláren by měla stát přes 160 mld. Kč, s investicemi pomůže fond

Olomouc - Plánovaná modernizace tuzemských tepláren, jejichž provozovatelé budou muset do roku 2030 nahradit staré technologie spalující uhlí novými zdroji tepla i jeho rozvody, si vyžádá investice za více než 160 miliard korun. Připraveny jsou už stovky záměrů, financovány budou pomocí dotací z Modernizačního fondu. Ve fondu budou mít teplárny k dispozici přibližně 80 miliard korun. Na dnes zahájené dvoudenní mezinárodní konferenci Dny teplárenství a energetiky to v Olomouci řekl Ivo Marcin ze Státního fondu životního prostředí, který má Modernizační fond na starost.

Teplárny do roku 2030 přejdou z uhlí, které je nyní hlavním palivem, převážně na zemní plyn. Na miliardové investice budou použity zejména peníze z Modernizačního fondu, který je tvořen výnosem z obchodu s emisními povolenkami. Ve fondu by mělo být do roku 2030 podle Marcina postupně až 300 miliard korun, z toho čtvrtina připadne na modernizaci teplárenství. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) na chystané investice tepláren kromě Modernizačního fondu pamatuje také Národní plán obnovy a některé operační programy, přes které do Česka proudí evropské dotace.

Pro teplárny byl v Modernizačním fondu připraven program HEAT, vyhlášeny byly první dvě výzvy v hodnotě 6,4 miliardy korun. Do předchozích předběžných výzev bylo předloženo 554 projektových záměrů modernizace soustav zásobujících tepelnou energií, z nich 327 odpovídá podmínkám programu. Bezmála dvě třetiny plánovaných investic směřují na modernizaci zdrojů tepla, ve čtvrtině případů pak v kombinaci s rekonstrukcí či výstavbou nových rozvodů tepla.

Přibližně polovina investičních záměrů modernizace tepelného zdroje je postavena na spalování zemního plynu, pětina počítá s přechodem na biomasu a desetina je zaměřena na energetické využití odpadů. Plánovány jsou také modernizace tepláren za využití tepelných čerpadel, elektrických kotlů, bioplynu, využití odpadního tepla a různé kombinace zdrojů a paliv.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla účastníkům konference řekl, že je třeba ještě letos schválit a notifikovat novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, aby od 1. ledna příštího roku mohl být spuštěn systém finanční podpory modernizace tepláren. Senát novelu před časem vrátil poslancům, kteří předlohu mají projednat na dnes zahájené schůzi. Česko podle náměstka novelu už druhým rokem průběžně konzultuje s Evropskou komisí. V říjnu zástupci ministerstva chtějí jednat v Bruselu o její notifikaci.

Například energetická společnost ČEZ plánuje do roku 2030 investovat do modernizace a transformace svých teplárenských lokalit na nová paliva 30 až 40 miliard korun. Více než miliardu korun bude stát modernizace Teplárny Přerov. Nové kotle budou spalovat biomasu a tuhá alternativní paliva vyrobená z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Uhelná technologie bude v přerovské teplárně po instalaci nových kotlů odstavena.