Praha - Modernizace dálnice D1 bude letos pokračovat na celkem 71 kilometrech. Jde o sedm zbývajících úseků. Stavební práce na prvních úsecích začnou v pátek. Žádný z opravovaných úseků nebude letos otevřen. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Vedle kompletní modernizace se bude opravovat vozovka na dalších 13 kilometrech. Stavba by měla pokračovat i na úseku u Humpolce, odkud stát loni stavební firmy vyhodil. Modernizace D1 má roční zpoždění, podle současných plánů by měla být hotová v roce 2021.

Stavební práce na D1 začnou v pátek, kdy bude zahájena modernizace 7,7 kilometrů mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi a dalších deset kilometrů mezi Souticemi a Loktem. Na obou úsecích tak bude od pátku doprava omezena do zúžených jízdních pruhů.

Stavba bude pokračovat i na kritickém úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. ŘSD nyní čeká na vypracování znaleckého posudku, který ověřuje současný stav dálnice. Kroupa uvedl, že pokud znalec potvrdí obavy silničářů o špatném stavu úseku, vypíše ŘSD zrychlené výběrové řízení a práce by mohly začít už v dubnu.

Rekonstrukce dálnice D1 mezi 94. a 104. kilometrem za 1,75 miliardy korun začala loni na jaře. Původní zhotovitel, kterým bylo konsorcium tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy, nestihl práce v naplánovaných termínech. ŘSD po problémech s kolabující dopravou v polovině prosince s původním dodavatelem ukončilo spolupráci.

ŘSD nyní v souvislosti s pracemi, které udělalo kvůli opětovného zprovoznění úseku, čerpá bankovní garance, které vyhozené stavební firmy složily. Stát tak zatím vyčerpal přes 310 milionů korun.

Spor kolem rekonstrukce úseku se nejspíš dostane k soudu. Stavební konsorcium chce zamezit čerpání bankovních garancí a namítá, že smlouva s ŘSD nebyla platná.

Modernizace D1 bude letos zahájena také na úsecích Koberovice-Humpolec, Velký Beranov-Měřín, Devět Křížů-Ostrovačice a obchvat Velkého Meziříčí.

Kompletní rekonstrukce D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začala v roce 2013. Dosud je hotovo 90 kilometrů,. Modernizace měla být původně dokončená v příštím roce, nyní je však kvůli zpoždění dokončení plánováno na rok 2021.

Stát chce letos zahájit stavbu přes 178 kilometrů silnic. loni bylo otevřeno 26 kilometrů dálnic a silnic první třídy, z toho ovšem jen čtyři kilometry nových. Ministerstvo dopravy je kvůli pomalému tempu výstavby dlouhodobě kritizováno, podle analytiků Česko zaostává za okolními státy.