Moderním pětibojařem roku je potřetí za sebou Martin Vlach

Praha - Potřetí za sebou se českým moderním pětibojařem roku stal Martin Vlach. Navázal na prvenství z let 2019 a 2021, předloni se anketa kvůli pandemii koronaviru nekonala. Pětadvacetiletý reprezentant vyhrál letos poprvé závod Světového poháru a na mistrovství Evropy získal v kolektivních soutěžích zlato a bronz.

Fotogalerie

"Je to fajn zhodnocení mé práce. Jsem moc rád, že je to potřetí za sebou, protože je to hattrick. Zase tolik pětibojařů to nedokázalo. Na druhou stranu (bronzový medailista z olympijských her 2004) Libor Capalini byl pětibojařem roku snad sedmkrát, takže to je nedosažitelný milník," řekl Vlach v rozhovoru s ČTK po slavnostním vyhlášení v Kongresovém sále pražské Masarykovy koleje.

"Jenom mě trochu mrzí, že úspěchů v letošní sezoně mezi mými kamarády byla spousta, takže je takové ošemetné vyhlásit pak jenom jednoho z nich. Zasloužili bychom si to všichni," uvedl pátý muž z loňské olympiády v Tokiu.

Na konci dubna v Budapešti premiérově ovládl závod Světového poháru. Ve finále SP v Ankaře skončil pátý a na mistrovství světa v Alexandrii dvanáctý. Na zářijovém evropském šampionátu v Székesfehérváru vyhrál s Janem Kufem závod štafet a v soutěži týmů spolu s Ondřeji Polívkou a Svěchotou získal bronz.

"Začátek sezony byl úplně parádní. Na prvním Světovém poháru (v Káhiře) mi ještě selhala zbraň, tam mě to stálo fajn umístění. Ale na druhém (v Budapešti) mi to karma vrátila a Světový pohár jsem vyhrál. Na finále Světového poháru jsem byl taky na pódiovém umístění," prohlásil Vlach.

"Ale bohužel ve druhé polovině sezony na mistrovství světa a Evropy, co se týče individuálních soutěží, se mi moc nedařilo. Nemůžu říct, že by to bylo nepovedené, ale čekal jsem od sebe více," konstatoval dvojnásobný bronzový medailista z ME 2019.