Moderní výhybky výrazně zvýší rychlost vlaků na trati u Prosenic

Prosenice (Přerovsko) - Pomocí dvojice mohutných železničních jeřábů dnes dělníci v kolejišti stanice Prosenice na Přerovsku začali pokládat pět desítek metrů dlouhé a bezmála 60 tun těžké části vysokorychlostních výhybek. Díky ojedinělému tvaru výhybek se na tomto modernizovaném úseku trati z Přerova do Bohumína zvýší rychlost vlaků do odbočky ze 100 na 160 kilometrů za hodin. V Česku byly vysokorychlostní výhybky použity poprvé. Novinářům to řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Fotogalerie

Kolejová spojka u Prosenic se po instalaci vysokorychlostních výhybek prodlouží ze 157 na 307 metrů. Modernizovaný úsek bude zprovozněn v červenci a vlaky poté při jízdě do odbočky u Prosenic už zásluhou investice za 220 milionů korun nebudou muset zpomalovat. "V současné době máme v naší železniční síti jízdy do odbočky maximálně stokilometrovou rychlostí, běžně však jsou rychlosti i nižší," uvedl Svoboda.

Vysokorychlostní výhybka podle Svobody zabere mnohem větší místo v kolejišti. "Je to jednou tolik než běžné výhybky, které máme. Je to naprostý unikát," podotkl Svoboda, podle kterého by moderní výhybky měly být instalovány na připravovaných vysokorychlostních tratích. "Určitě si myslím, že minimálně na koridorové tratě do budoucna tyto výhybky při velké investici prostě patří," řekl Svoboda.

Na začátku roku byla zahájena rekonstrukce další části nedaleké železniční stanice Přerov za 3,8 miliardy korun. Modernizaci zvýší traťovou rychlost, zkrátí jízdní doby vlaků a zvýší bezpečnost provozu. Modernizace tohoto důležitého železničního uzlu, ve kterém se pomocí výhybny u Dluhonic stýkají tři hlavní železniční tratě, má skončit v roce 2022.