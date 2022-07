Moderní pětibojařka Křenková byla na MS jedenáctá, Vlach o příčku horší

Alexandrie (Egypt) - Moderní pětibojařka Karolína Křenková obsadila 11. místo na mistrovství světa a postarala se o nejlepší individuální výsledek české výpravy v Egyptě. O příčku horší byl z trojice Čechů v mužském finále Martin Vlach. Ondřej Polívka obsadil 15. místo, Jan Kuf nedokončil parkur. Zlaté medaile získali Italka Elena Micheliová a Brit Joseph Choong, jenž ovládl po loňských olympijských hrách v Tokiu i šampionát v Alexandrii.

Třiadvacetiletá Křenková figurovala po dvou disciplínách parkuru a šermu na druhém místě za Micheliovou, jež na MS před třemi lety v Budapešti získala stříbro. Po plavání česká pětibojařka klesla na pátou příčku a po závěrečném běhu se střelbou o dalších šest. Těsně tak zaostala za první desítkou, nicméně se postarala o nejlepší český výsledek mezi ženami na MS od roku 2015, kdy byla Natálie Dianová v Berlíně dvanáctá.

Choong odstartoval do závěrečné disciplíny s velkým náskokem, a přestože jej domácí Muhammad Aldžandj dotahoval, Choong v závěru zrychlil a s přehledem si doběhl pro premiérový světový titul. Před třemi lety v Budapešti bral stříbro. Za Aldžandjem skončil třetí Maďar Balász Szép.

Vlach, který se v Tokiu díky vydařené závěrečné disciplíně posunul o 14 příček na páté místo, se skvělým během zlepšil i tentokrát. Na první desítku ale o dvě pozice nedosáhl, přesto zaznamenal maximum v individuálním závodě na světovém šampionátu.

"S tím, jak jsem zašermoval, tak už to asi lépe nešlo. Zbytek pětiboje jsem už šel moc pěkně, šel jsem čistou jízdu, plaval rychleji než v semifinále, střílel jsem asi nejlépe, co jsem tady předvedl, a běžecky problém taky nebyl. Jedna velká chyba na šermu mě stála celý závod," řekl Vlach v nahrávce pro média.

Kuf měl pád v parkuru, což znamenalo konec nadějí českého týmu v soutěži družstev. Bronzový medailista z MS z roku 2014 do dalších disciplín nenastoupil, aby ušetřil síly na nedělní štafetu, do níž jej svaz nominoval vedle Veroniky Novotné místo zdravotně indisponovaného Marka Grycze.

"Mrzí mě to hlavně proto, že jsme po dlouhé době měli šanci bojovat o medaili s klukama v družstvech a já jsem to pokazil hnedka na začátku soutěžního dne," litoval Kuf a přiznal vlastní jezdeckou chybu. "Věřil jsem si, na medaili by to asi dneska nebylo, ale do desítky to mohlo být a to je vždycky moc pěkný výsledek. Nastoupím do mixu a pokusím se to nějak vynahradit," dodal.

Muži: 1. Choong (Brit.) 1514, 2. M. Aldžandj (Eg.) 1512, 3. Szép (Maď.) 1507, ...12. Vlach 1475, 15. Polívka 1453, 18. Kuf (všichni ČR) nedokončil.

Ženy: 1. Micheliová (It.) 1416, 2. Gulyásová (Maď.) 1412, 3. Özyükselová (Tur.) 1405, ...11. Křenková (ČR) 1366.