Moderní pětibojař Kuf je po základním kole šermu na OH šestý

Tokio - Moderní pětibojař Jan Kuf je po základním kole šermu v olympijské soutěži v Tokiu šestý. Vyhrál 23 z 35 zápasů a na vedoucího Brita Josepha Choonga ztrácí 12 bodů. Martinu Vlachovi patří 22. místo, závod vyvrcholí v sobotu.

"Vstup do pětiboje jsem si nemohl přát o moc lepší," pochvaloval si Kuf. "Bylo to moc fajn. Vydržel jsem soustředěný a dělal akce, které umím nejlíp. Mám strašnou radost. Celou sezonu se mi to takhle nepovedlo a jsem rád, že to vyšlo právě tady," oddechl si.

Třicetiletý Kuf startoval na OH už před pěti lety v Riu de Janeiro, kde ale v parkuru dvakrát spadl z koně a skončil na poslední 36. příčce. "Tohle je oproti tomu obrovský krok kupředu," řekl. Držel se ale před sobotním vyvrcholením nohama na zemi. "V pětiboji je strašně moc proměnných, který se odehrají. Tohle je začátek. Je moc dobrej, ale uvidíme, jak to dopadne."

Kufovi, který patří k předním šermířům v pětiboji a například na mistrovství světa před třemi lety v Mexiku se po šermu dělil o vedoucí pozici, nevyšel jen závěr. Bilance 23 výher a 12 porážek ale patří na nejvyšší úrovni k jeho nejlepším. "Takhle bych chtěl šermovat vždycky a body jsou moc dobrý," komentoval Kuf zisk 238 bodů z šermu.

Vlach rovněž začal slibně a zpočátku náležel do první desítky, nakonec si ale připsal zápornou bilanci 16-19. "Bohužel mi ve druhé půlce už došly síly. Nemyslím si, že bych tam dělal nějaké hrubé chyby. Ale maličkosti, které mi na začátku pomáhaly, rozsvěcel jsem téměř všechno, co jsem zkusil, tak na konci už tam ty detaily chyběly. Skončit s pasivní bilanci jsem si úplně nepřál," řekl.

Čtyřiadvacetiletý Vlach má pod pěti kruhy premiéru. Oba Češi se během roku potýkali se zdravotními problémy - Vlach po pádu z koně musel na operaci s ramenem, Kufa zase trápilo koleno a letos navíc prodělal covid-19.

Bronzovému pětibojaři z individuálního závodu na MS 2014 ve Varšavě chybí do sbírky právě jen olympijský kov. Jinak už má Kuf medaile ze všech ostatních vrcholných akcí - MS, ME i Světového poháru.

Choong v Tokiu vyhrál 25 šermířských soubojů stejně jako letošní vicemistr světa Alexandr Lifanov z Ruska. Třetí je zatím Bělorus Ijla Palazkov.

V sobotu pětibojaře čeká nejdříve plavání na 200 metrů. "Tam se toho moc neodehraje, protože plavání není moc dobře bodované a nikdo se na něj moc nesoustředí," podotkl Kuf. Následovat bude bonusové šermířské kolo. "To je pro diváky, moc se tam získat nedá. Je to o tom se nezranit, ukázat divákům šerm a soustředit se na koně a na kombi," řekl Kuf.

Důležitý bude parkur a závěrečná kombinace běhu a laserové střelby. "Druhá polovina soutěže bude nejdůležitější," doplnil Kuf. V závěrečné kombinaci patří k nejlepším Vlach. "Když si pohlídám všechno, neudělám chybu na koni, odplavu to, na co mám natrénováno, tak pak budu mít rozhodně kam běžet. A kam až to bude, to se uvidí," řekl Vlach..

V ženské kategorii, která pokračuje v pátek, vede po základním kole šermu Němka Annika Schleuová. České pětibojařky na olympiádě po 21 letech chybějí.

Výsledky moderního pětiboje na OH v Tokiu

Muži - po základním kole šermu:

1. Choong (Brit.) 250, 2. Lifanov (Rus.) 250, 3. Palazkov (Běl.) 244, ...6. Kuf 238, 22. Vlach (oba ČR) 196.

Ženy - po základním kole šermu:

1. Schleuová (Něm.) 274, 2. Kim Se-hi (Kor.) 244, 3. Coyleová (Ir.) 238.