Moderní energetika napříč Evropou - video

Moderní energetika obnovitelných zdrojů je příležitostí, které se v Nizozemsku chopili už před řadou let. Díky tomu dnes mají solární panely na střechách více než 15 tisíc rodinných domů, v provozu stovky komunitních elektráren a do financování nových projektů snadno investují i desítky tisíc běžných obyvatel země. Jak se to mohlo podařit a jak tyto projekty konkrétně fungují? A existuje zde prostor pro nizozemsko-českou spolupráci firem na podobných projektech u nás? Téma on-line semináře Moderní energetika napříč Evropou: malé i velké projekty obnovitelných zdrojů z Nizozemska / Česká příležitost pro zelený restart. Seminář můžete zhlédnout v tomto článku ze záznamu.

Nizozemsko v posledních letech rozvíjí také inovativní projekty využití obnovitelných zdrojů – například instalace solárních panelů na vodní ploše zatopených bývalých dolů či projekty tzv. agrivoltaiky. Nově pak začíná Nizozemsko pro fotovoltaiku využívat nevyužité plochy kolem dálnic.

Program:

13:30 – 15:00 Nizozemská cesta moderní energetiky: malé i velké projekty

Krátké prezentace panelistů z Nizozemska doplněné debatou představí příklady dobré praxe, zajímavé pilotní projekty i možnosti spolupráce nizozemských a českých firem.

Vystoupí:

Siward Zomer, ředitel Energie Samen, nizozemské federace energetických společenství, člen správní rady REScoop.eu

Nold Jaeger, Policy officer Holland Solar, nizozemské asociace firem v oblasti solární energie

Sven Pluut, zakladatel projektu ZonnepanelenDelen, sdílených solárních elektráren

Alex Kamst, senior advisor Rijkswaterstaat, státního investora výstavby silniční a vodní infrastruktury, který se věnuje přípravě pozemků pro rozvoj solárních parků

15:00 – 16:30 Česká příležitost k restartu obnovitelné energetiky

Krátké prezentace panelistů z Česka doplněné debatou nad možnostmi inspirace nizozemskými projekty a podobou spolupráce nizozemských energetických sektorů.

Vystoupí:

Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky

Jan Krčmář, předseda představenstva české Solární asociace

Vítězslav Skopal, zakladatel a majitel Solar Global

Marek Lang, ředitel energetické divize JRD Group

Tomáš Caha, ředitel divize ZEVO