Moderna: Účinnost covidové vakcíny je nad 90 procenty i půl roku po druhé dávce

Washington/Cambridge (USA) - Americká společnost Moderna oznámila lepší statistiky o dlouhodobé účinnosti své vakcíny na covid-19 oproti výsledkům očkovací látky od konsorcia Pfizer/BioNTech. Šest měsíců po podání druhé dávky ochrana proti onemocnění po nákaze koronavirem dosahuje 93 procent. Výrobce dnes nicméně uvedl, že před zimním obdobím budou lidé potřebovat ještě třetí dávku vakcíny.

Ohlášený údaj o účinnosti po půl roce je skoro stejný jako odhad po původním klinickém testu, po němž Moderna oznámila 94procentní účinnost své vakcíny. "Naše vakcína na covid-19 ukazuje trvalou 93procentní účinnost po dobu šesti měsíců, ale je třeba si uvědomit, že mutace delta je významnou novou hrozbou, takže musíme zůstat ve střehu," uvedl šéf Moderny Stéphane Bancel.

Minulý týden data o účinnosti po šesti měsících zveřejnili výrobci druhé z covidových vakcín fungujících na principu mRNA, tedy Pfizer a BioNTech. Efektivita jejich přípravku s každými dvěma měsíci klesla asi o šest procentních bodů a půl roku po podání druhé dávky byla podle nich kolem 84 procent.

I přes lepší výsledek budou podle společnosti Moderna lidé naočkovaní její vakcínou brzy potřebovat třetí dávku. Firma se domnívá, že protilátky budou s postupem času ubývat. Uvádí, že testuje tři různé verze přípravku pro dodatečnou injekci, přičemž u všech tří kandidátů přicházela silná reakce imunitního systému na rozšířené mutace koronaviru včetně delty.

Vyjádření Moderny je dalším příspěvkem do debat politiků a odborné veřejnosti o tom, zda jsou třetí dávky očkování proti covidu-19 potřebné a bezpečné. Tuto cestu prosazuje i společnost Pfizer a některé bohatší státy už podávání posilujících dávek připravují, uvedla agentura Reuters. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes například informoval o plánu poskytnout přeočkování osobám výrazněji ohroženým koronavirem, jako jsou senioři. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus přitom ve středu takové plány kritizoval, a to kvůli nedostatku vakcín v řadě chudších zemí, kde míra proočkovanosti obyvatel ještě nedosahuje ani deseti procent.