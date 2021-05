Moderna hlásí, že její vakcína je vysoce účinná také u lidí od 12 do 17 let

Washington - Americká společnost Moderna dnes oznámila, že její vakcína proti covidu-19 je vysoce účinná i u pacientů od 12 do 17 let. Firma se sídlem v Bostonu nyní plánuje požádat americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) o povolení pro očkování dospívajících. Informuje o tom list The New York Times (NYT).

Přípravek Moderny se může stát druhou covidovou vakcínou, u níž se v USA sníží věková hranice pro podání na 12 let. FDA a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v květnu daly v tomto směru zelenou vakcíně od konsorcia Pfizer/BioNTech, která se do té doby podávala lidem od 16 let. Vakcína Moderny fungující rovněž na bázi genetické informace viru SARS-CoV-2 je zatím v USA dostupná od 18 let.

Výrobce dnes představil závěry klinického testu s více než 3700 účastníky ve věku 12 až 17 let, z nichž dvě třetiny dostaly dvě dávky očkovací látky. Mezi plně naočkovanými dospívajícími se údajně neobjevil jediný případ nemoci covid-19 s pociťovanými příznaky. Pozorované vedlejší účinky se podle Moderny nevymykaly ze škály reakcí u dospělých, a společnost tak neregistruje "žádné významné bezpečnostní obavy".

"Ty výsledky vypadají slibně," řekla NYT pediatrička a odbornice na vakcíny Kristin Oliverová, která působí v newyorské nemocnici Mount Sinai Hospital. "Čím víc vakcín budeme mít na ochranu dospívajících před covidem, tím líp," dodala.

Podrobná data o klinické studii Moderna zatím nezveřejnila. Uvedla, že je hodlá předat do recenzního řízení s cílem publikace v odborném časopise. "Začátkem června předložíme tyto výsledky americkému FDA a regulátorům jinde ve světě a požádáme o schválení," uvádí v prohlášení šéf Moderny Stéphane Bancel.