Moder po dalším třineckém postupu: Kdepak rutina, stále jsou to velké emoce

Pardubice - Od roku 1997 je Ján Moder prezidentem třineckého hokejového klubu a Oceláři za tu dobu sedmkrát postoupili do finále extraligy. Letos se jim to povedlo popáté za sebou a úspěšný podnikatel si užíval v pátek večer v Pardubicích znovu radostné emoce. Slezané vyhráli rozhodující sedmý zápase semifinále play off a udrželi se ve hře o další titul. S Moderem v zádech zatím získali čtyři.

"Jestli to není rutina? To jsou stále takové emoce, že si to nikdo nedovede ani představit. Kdepak rutina...," uvedl Moder s úsměvem v rozhovoru s novináři. Přitom letos Oceláři nebyli po nevydařeném závěru základní části hlavním favoritem play off. "Čestně se přiznám, že jsme už do série s Litvínovem šli s určitými obavami. Po Winter Games jsme měli problémy s virózou v týmu, prohráli jsme nějaké zápasy, kondičně to nebylo ono a na hráče dopadla deka. Měli jsme pak i strach, jak v předkole dopadneme. Jakmile jsme postoupili a podařilo se nám porazit i Spartu, trenérům povídám, že jsme splnili cíl," prohlásil.

Třinec v předkole smetl Litvínov 3:0 na zápasy a následně 4:2 přetlačil Spartu. Před soubojem s Dynamem, které ovládlo základní část, ale od trenérů uslyšel, že rozhodně nekončí. "Říkali, že tohle mužstvo chce zase zvítězit. Povídám: Super! Tak jdeme do toho! Čekali nás fakt těžší soupeři. Jak Sparta, tak Pardubice mají neskutečně našlapané týmy, hrály dobře. Ale my se proti nim dokázali velmi dobře takticky připravit. Zdeněk (Moták) i Vlado Országh připravili správnou taktiku na zápasy, věděli, co a jak hrát," uvedl Moder.

Kdyby Oceláři s Pardubicemi vypadli, nebral by to jako tragédii. "Jsem strašně rád, že jsme vyhráli tady, vážně to není žádná rutina, jen čirá a obrovská radost. Kdyby se to nepodařilo, zanalyzujeme si důvody a vynasnažíme se zase příště zvítězit," řekl.

Slezané kralují extralize a navazují na období, kdy byl suverénní Vsetín. Valaši dokázali získat pět titulů za sebou, Třinec bude útočit na čtvrtý v řadě. "Měli jsme velmi dobrý mančaft už v letech, kdy kraloval Vsetín. V sezoně 1997/98 jsme byli ve finále. Ale my se tak vyšťavili na Vítkách v semifinále, že finále chlapi sotva tahali nohama. Nebyl to zlý mančaft. Budovali jsme dál, jen tomu chyběla potřebná zkušenost. V roce 2010 jsme byli jediní, kdo v play off porazil Pardubice během jejich cesty za titulem. A za rok už jsme slavili my. Sice následovala pomistrovská kocovina, ale poté jsme to zkonsolidovali a pravidelně hrajeme nahoře. Jsme hodně spokojení," uvedl Moder. Ještě větší radost má ale z toho, že jsou úspěšné i další kategorie. Dorostenci již získali titul, juniorka dnes začíná finále se Spartou.

Třinci se daří vyrovnávat se s odchody klíčových hráčů a ustál i změnu trenéra, když místo Václava Varadi převzal tým Zdeněk Moták. "Situace byla těžká, ale o panu Motákovi jsme uvažovali ještě předtím, než jsme se domluvili s Vencou. Vedl juniorku, následně dal přednost rodině, čemuž se nedivím. To je úplně v pořádku. Ale rozmýšleli jsme se nad tím, že vezmeme pana Motáka. Naštěstí přišel Venca a přišla naše nádherná pětiletá éra, korunovaná jedním stříbrem a pak třemi zlaty v řadě," řekl Moder.

Důležitým faktorem třineckého úspěchu je podle něj mentální nastavení všech lidí v klubu. "Chtěli jsme zavést takové klima, že všichni zaměstnanci, od trenérů až po poslední uklízečku byli srozuměni s tím, že jdeme na titul a věřili tomu. Zbavili jsme se postupně mnohých lidí, kteří tomu nedávali všechno, co by mohli. Jde o to, aby lidé byli naladěni snahou a touhou zvítězit. Pokud se to nepodaří? Nikomu hlavu neutrhneme. Ale musí vítězství za každou cenu věřit. Tohle je hlavní krédo v naší organizaci," prohlásil.

Oceláři se ve finále utkají s Vítkovicemi, nebo s Hradcem Králové. Moder by radši poměřil síly s regionálním rivalem. "Pokud to budou Vítky, série bude hodně emotivní. Půjde o naše regionální derby. Už ne ocelářské, protože oceláři jsme jenom my. Oni mají hlavního sponzora stavební firmu. Ale je to pro nás nejdůležitější derby, rádi se s druhou stranou škádlíme, dobíráme se navzájem. To je na místě," uvedl Moder a rýpl si do Hradce Králové. "Je zajímavé, že se o Třinci říkalo, že hraje buzerantský hokej, ale několikrát jsme dali víc gólů, zatímco Hradec není schopný dát 120 minut gól..."