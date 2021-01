Model železnice v Opavě bude mít téměř kilometr kolejí

Opava - Bezmála kilometr kolejí, tři kilometry drátů rozvádějících elektřinu, 300 výhybek a tisíce hodin práce. V Opavě vzniká jeden z největších klubových železničních modelů v Česku. Rozprostírá se na 75 metrech čtverečních a veřejně přístupný by mohl být už koncem února. Pokud to tedy opatření související se současnou epidemií koronaviru umožní. ČTK to dnes řekl vedoucí spolku Železniční modeláři Lhota Jakub Javorek.

Spolek svůj model až do loňského léta stavěl ve Lhotě nedaleko Opavy. Rozhodl se ale jít do větších prostor a vybudovat si vlastní halu. Koupili pozemek, ale zatím chybějí peníze na samotnou stavbu. Proto si modeláři našli dočasný azyl v pronajatých prostorách v Opavě. Tam svůj model přestěhovali a nyní jej zvětšují. Věří ale, že se v budoucnu opět vrátí do nedaleké Lhoty. Tentokrát už do vlastní haly.

"Původní kolejiště mělo 35 metrů čtverečních. Nyní budeme mít 75 metrů," řekl Javorek. Bude podle něj zahrnovat i víc než 900 metrů kolejí. "Nyní dokončujeme jejich pokládku, další hrubé práce a rozvody elektřiny. Až bude vše fungovat, začneme modelovat krajinu. To je časově nejnáročnější část práce. Aby vše vypadalo věrně a bylo propracované do detailu, může to trvat u tak velkého modelu i 15 let," řekl.

Období, které opavský model železnice bude zastupovat, datoval od 60. až do 90. lety minulého století. Na trati se tak budou potkávat parní lokomotivy, které v té době byly už na ústupu, první dieselové stroje i pozdější soupravy. Občas ale lidé uvidí i moderní vlak, například Pendolino. "Jednou za čas na trať pustíme i něco současného, aby hlavně děti mohly vidět ten kontrast," vysvětlil.

Dodal, že hodně bude záležet i na vymodelované krajině, která bude z velké části odpovídat fantazii tvůrců a možnostem prostoru. Příchozí v ní ale najdou i známá místa z Opavska a Krnovska. Svou roli sehraje model železničních zastávek například v Miloticích nad Opavou či v Třemešné ve Slezsku. V případě Třemešné lidé uvidí i přechod na úzkokolejnou trať a pak i úzkokolejku vedoucí na Osoblažsko. "Vymodelované máme například už i domy z Těšínské ulice v Opavě či pohraniční vojenská opevnění. Do budoucna chceme na kolejiště umístit i památník 2. světové války v Hrabyni," řekl Javorek.

Součástí krajiny budou i figurky lidí čekajících například na nádražích či pohybujících se v terénu. Lidé mohli na vznik modelu přispět, odměnou jim bude například právě jejich figurka. "Zájem o figurky byl velký. Jedna paní tak pojede na motorce, další přispěvatel bude chytat ryby u řeky. Lidé si přejí v rámci modelu dělat to, co dělají rádi i v běžném životě," uvedl.

V klub je nyní 11 aktivních členů. Rozdělaná práce je ale na desetiletí. Javorek proto říká, že nyní vše připravují pro budoucí generace. Hledat tak budou i následovníky. Pomoci by jim v tom měl i záměr otevřít v Opavě kroužek železničního modelářství. I když se sháněním zájemců to může být podle vedoucího spolku složitější. "Dnešní děti nejsou moc manuálně zručné a trpělivé. Železniční modelařina ale právě toto vyžaduje," řekl.

Zájemce navíc takový kroužek nabídne široké spektrum činností. "Na rozdíl od lepení modelů lodí či letadel, kdy se dělá pořád to samé dokola, u železničních modelů jsou činnosti různorodé. Modelář svařuje železné rámy, řeže dřevěné desky, šroubuje, pájí, pracuje s modely i elektrickými rozvody. Navíc sofistikované modely řídí počítač," uvedl modelář. Dodal, že jejich kroužek by měl jít s dobou a nabídnout dětem i práci s moderními technologiemi, jako jsou 3D tiskárny a lasery.

Stavba modelu je podle Javorka finančně nákladná. Jen přesun kolejiště ze Lhoty do Opavy a jeho základní rozšíření vyšlo na 400.000 korun. Dalších víc než šest milionů korun bude stát dodělání všech staveb, modelů a detailů v následujících letech. Modeláři z Opavy věří, že financovat jim činnost pomůže vybírané vstupné a sponzoři. První více či méně veřejné zpřístupnění modelu chystá klub na konec února, kdy bude slavit desáté výročí svého vzniku. "Je ale otázkou, v jakém rozsahu nám to umožní epidemie koronaviru a vládní paření," zakončil Javorek.