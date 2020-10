Model při současném šíření počítá s 330.000 nakaženými týdně

Praha - Model vytvořený Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který se nejvíc blíží současné rychlosti šíření covidu-19, počítá první listopadový týden s 205.000 nakaženými a druhý s více než 330.000 nakaženými. Mírné zlepšení znamená pokles počtu pozitivních případů téměř na polovinu. Vyplývá to ze čtyř modelových scénářů pokračování epidemie, které dnes podle zveřejněného záznamu představil poslancům ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Minulou středu a dnes přijatá přísná opatření mají šíření epidemie zbrzdit a ČR poslat na cestu některého z pozitivnějších scénářů.

Modely vycházejí z reprodukčního čísla (R), tedy vypočítaného průměrného počtu dalších lidí, kteří se infikují od jednoho pozitivně testovaného. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dnes po jednání vlády uvedl, že to současné je 1,36.

Že čtyř scénářů načrtnutých zdravotnickými statistiky je nejbližší používající mírně lepší reprodukční číslo 1,29. Ten v tomto týdnu od 16. do 24. října počítá se 128.000 nakaženými a průměrným denním nárůstem o 14.236 osob. Za prvních pět dní je průměr skoro 9000. Vliv ale má i vysoký podíl pozitivních ze všech testů, který znamená, že je v populaci více nakažených, než se jich testováním podaří odhalit. V posledním říjnovém týdnu model počítá se 148.000 nakaženými, v prvním listopadovém až 205.000 a druhém listopadovém 332.000.

Přijatá opatření mají reprodukční číslo zmírnit. Pokud by se to podařilo na 1,1, bylo by na konci října 117.000 nakažených za týden a ve druhém listopadovém týdnu asi 170.000. Velmi pozitivní scénář, který počítá se snížením reprodukčního čísla na 0,73, by znamenal už v posledním říjnovém týdnu pokles počtu nových případů za týden.

Zásadní pro zvládnutí epidemie je vyhnout se naplnění dostupných kapacit nemocnic. Také jejich budoucí naplněnost ÚZIS podle reprodukčního čísla a aktuálních počtů obsazených lůžek modeluje. Ty odpovídají v současné době šíření na úrovní 1,5. "Jsou to lidé nakažení sedm, deset i 14 dní zpátky, kdy reprodukční číslo bylo vyšší," vysvětlil Dušek. "V létě se dostávalo do nemocnic čtyři až šest procent nakažených, teď je to pět až šest procent," uvedl. Mírněji podle něj rostou vážné případy, které odpovídají spíš reprodukčnímu číslu 1,2. Částečně se v tom podle Duška projevuje i mortalita, tedy počet nakažených, kteří zemřou.

Všechny scénáře s reprodukčním číslem nad 1 znamenají postupné zahlcení nemocniční péče, protože bude nakažených dál přibývat ve velkých počtech, jak dnes na tiskové konferenci připomněl i ministr zdravotnictví. Aktuálně je v nemocnicích 4400 lidí. Podle modelu s reprodukčním číslem 1,1 by bylo 10.000 lidí v nemocnicích dosaženo kolem 8. listopadu, současnosti se blížící 1,29 by 10.000 přinesl už na konci října. Vážný průběh nemoci se u pacientů objeví ještě s dalším zpožděním. Bez snížení reprodukčního čísla by jich bylo na konci října asi 2500, v polovině listopadu téměř 5000. V současné době je jich 657.

Model šíření nákazy covidem-19:

Hodnota R 0,73 1,1 1,29 1,47 Období celkový počet: denní průměr: celkový počet: denní průměr: celkový počet: denní průměr: celkový počet: denní průměr: 16. - 24. října 114.000 12.678 123.000 13.708 128.000 14.236 133.000 14.738 25. - 31. října 66.000 9458 117.000 16.000 148.000 21.093 180.000 25.775 1. - 7. listopadu 45.000 6383 132.000 18.831 205.000 29.239 296.000 42.306 8. - 15. listopadu 34.000 4197 172.000 21.466 332.000 41.527 577.000 72.136

zdroj: ÚZIS