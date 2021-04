Model: Koalice Pirátů a STAN by předběhla ANO o více než šest procentních bodů

Praha - Sněmovní volby by v březnu vyhrála koalice Pirátů a STAN se ziskem 28,5 procenta hlasů. Druhému ANO by dalo hlas 22,1 procenta voličů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Data Collect pro Českou televizi. Pětiprocentní hranici by podle něj překonalo pět politických subjektů, včetně koalice tvořené Trikolórou, Svobodnými a Soukromníky. Sociální demokraté a komunisté by se do Sněmovny nedostali.

Na třetí příčce za vítěznou koalicí Pirátů se Starosty a druhým ANO by podle volebního modelu skončila koalice Spolu. Předvolební uskupení tvořené ODS, lidovci a TOP 09 by podpořilo 18,2 procenta voličů. Čtvrté by skončilo hnutí SPD se ziskem 13,4 procenta. Koalici Trikolóry, Svobodných a Soukromníků by odevzdalo hlas 5,1 procenta voličů.

Bez zastoupení ve Sněmovně by podle modelu agentury Data Collect skončila ČSSD, která by dostala 3,7 procenta hlasů. Bez poslanců by byli i komunisté se ziskem 2,8 procenta.

Pokud by strany a hnutí kandidovaly jednotlivě, volby by vyhrálo ANO se ziskem 20,8 procenta. Pirátům by podle volebního modelu dalo hlas 17,2 procenta voličů a hnutí STAN 14,3 procenta. SPD by získala 12,6 procenta hlasů, ODS deset procent a TOP 09 by měla 5,5 procenta. Lidovci by při samostatné kandidatuře podle volebního modelu získali 4,7 procenta hlasů, Trikolóra 3,3 procenta a ČSSD tři procenta.

Průzkum veřejného mínění provedla agentura Data Collect mezi 25. březnem a 1. dubnem. Na dotazy o podpoře koalic odpovídalo 881 respondentů starších 18 let, k podpoře jednotlivých stran a hnutí se vyjádřilo 919 respondentů.

Vítězství koalice Pirátů a STAN předpovídá i volební model agentury Kantar, jehož výsledky zveřejnila ČT v neděli. Vítězné koalici přisoudil 30 procent hlasů, hnutí ANO by podle něj dostalo 23,5 procenta. Koalici Spolu by podpořilo 19 procent voličů, hnutí SPD 12 procent a komunistům byl dal hlas každý dvacátý hlasující. Sociální demokraté by podle Kantaru dostali tři procenta, o půl procentního bodu více než koalice Trikolóra, Svobodní a Soukromníci. Dvě procenta voličů by hlasovala pro hnutí Roberta Šlachty Přísaha.