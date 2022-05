Moc jsem si to užil, bylo to super, radoval se po premiéře gólman Dostál

Tampere (Finsko) - Hned na úvod mistrovství světa v Tampere se dočkal premiéry v české hokejové reprezentaci brankář Lukáš Dostál z farmy Anaheimu, který se k výběru kouče Kariho Jalonena připojil až před odletem do Finska. V dnešním utkání proti Velké Británii si jednadvacetiletý odchovanec Komety Brno připsal 17 úspěšných zákroků a o čisté konto přišel až v 51. minutě, kdy ho za stavu 5:0 překonal z úniku Ben Lake.

"Moc jsem si to užil. Kluci hráli parádně, hodně mi pomohli. Bylo to super. Výhra je důležitá. Jsme za ten start moc rádi," řekl Dostál, který v této sezoně debutoval v NHL a připsal si v ní čtyři zápasy.

Proti Velké Británii rozhodně nebyl bez práce. "Pár střel tam bylo, ale přece je to moje práce, musím se o to postarat. Možná jsem za to i rád, že jsem tam jen nestál. Kluci výborně bojovali. Bylo tam pár přečíslení, jak je kluci zavírali v útočné třetině," pochválil tým po úvodním vítězství 5:1.

Dostála draftoval Anaheim v roce 2018 ve 3. kole na 85. místě a po sbírání zkušeností ve finském Ilvesu Tampere i v AHL v San Diegu si v této sezoně splnil hned dva sny. Po NHL přišla reprezentace a to rovnou bez jakéhokoliv předešlého testu na světovém šampionátu.

"Byl to můj první reprezentační zápas a hned start na mistrovství světa, je to splněný klukovský sen. Moc si toho vážím," prohlásil Dostál. O svém startu se dozvěděl v pátek, nervozitu necítil. "Spíš trošku očekávání, byl to přece jen první zápas. Byl jsem zvědavý, co od toho čekat," uvedl Dostál, jenž byl připravený na to, že si nebude dělat těžkou hlavu z toho, kdyby od Britů inkasoval.

"Zápas má šedesát minut a kolikrát se stane, že brankář dostane gól z první střely a pak to zavře, nebo dostane gól až na závěr. Jako gólman bych si neměl moc brát, když ten gól přijde," podotkl.

Čistý štít držel až do rozhodnutého stavu. "Vedli jsme 5:0, já jsem strašně rád, že jsme ten vstup do turnaje zvládli. Nula je vždycky něco navíc, ale ta výhra je ze všeho nejdůležitější," řekl Dostál, jehož první účast na velké mezinárodní akci si nenechali ujít jeho blízcí. "Byla tady přítelkyně, její bratr a jeho přítelkyně," dodal.