Praha - Proti používání mobilních telefonů dětmi ve školách jsou dvě třetiny rodičů, mezi učiteli je počet příznivců a odpůrců mobilů vyrovnaný. Minimálně třetina kantorů v hodinách používá internet v mobilu k výuce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro operátora T-Mobile.

Odpůrci používání mobilů ve školách z řad rodičů mají za to, že telefony rozptylují děti od výuky, a zejména starší žáci je mohou zneužít při testech. Mnoha rodičům také vadí fakt, že se děti navzájem trumfují, kdo má lepší mobil, což může vést k šikaně či zvětšování sociálních rozdílů. Naopak mladší rodiče jsou k používání mobilních telefonů benevolentnější. Jejich argumentem je to, že mobily či tablety jsou běžnou součástí dnešní doby, děti je používají přirozeně a škola by je měla připravovat na život i po této stránce.

Zatímco plošný zákaz mobilů si přejí zejména starší učitelé, většina vyučujících do 35 let vidí v internetu a mobilních telefonech pomocníky pro výuku. Internet používají při práci s žáky tři čtvrtiny učitelů. Dalších zhruba 40 procent vyučujících internet při hodinách využívá, ale žáci musí mít mobily během výuky schované. Nejčastěji se internet v mobilech používá pro výuku cizích jazyků a pro využití interaktivních aplikací.

Zhruba čtvrtina učitelů vnímá jako problém používání mobilů o přestávkách. Podle nich řada žáků tráví s mobilem v ruce takřka veškerý čas o přestávkách, což má za následek špatnou připravenost na výuku i zhoršenou komunikaci mezi spolužáky, kteří se kvůli mobilům zavírají do vlastního světa. Téměř všichni dotazovaní učitelé se shodují, že je třeba pro používání mobilů stanovit konkrétní pravidla a ta vyžadovat. Pouze třetina dotazovaných uvedla, že má jejich škola nastavena funkční pravidla pro používání mobilů, podle většiny jsou pravidla sice oficiálně daná, ale nedaří se je dodržovat.

Od září například k plošnému zákazu používání mobilních telefonů ve školách přistoupila Francie. Tamní poslanci odhlasovali zákaz používání mobilů, tabletů a chytrých hodinek ve škole během celého dne. Používání mobilů se omezuje ve Skandinávii a na druhém stupni základních škol chce mobily zakázat také Velká Británie.