Mobilizaci v Rusku už se nedá říkat částečná, upozornila BBC

Moskva - Druhý den mobilizace v Rusku ukázal, že už se jí sotva dá říkat částečná, napsala ruská redakce BBC. Lidé po celém Rusku dostávali povolávací rozkazy, doma nebo i v práci, a to v jakoukoli denní nebo noční hodinu, a rovnou byli posazeni do letadel nebo autobusů, které je převezly do středisek vojenské správy nebo přímo k jednotkám. Hlásit se na vojenskou správu měli v některých případech i lidé bez zkušeností z armády, otcové čtyř a více dětí, a dokonce i muži nad 60 let věku.

Také americký institut pro studium války ISW uvedl, že ruské úřady už porušují slíbené podmínky částečné mobilizace. Upozornil například na video, na němž údajně policie odvádí přímo z výuky studenty univerzity v Burjatsku.

"Budou chytat všechny, na koho dosáhnou," řekl v rozhovoru se stanicí Nastojaščeje vremja odborník na bezpečnost Pavel Luzin. Ruské úřady ale i tak podle něj budou mít problém naverbovat 300.000 rezervistů se zkušeností z armády, což je záměr ohlášený ve středu ministrem obrany Sergejem Šojguem. Povolávací rozkazy se sice v Rusku vydávají ve velkém, ale ne všichni adresáti je přijímají, podotkl Luzin.

Do několika hodin od středečního vyhlášení částečné mobilizace dostalo předvolání k odvodové komisi například mnoho zaměstnanců aerolinek včetně Aeroflotu nebo letišť. Podle informací deníku Kommersant totiž většinou piloti aerolinek získali vzdělání na vojenských katedrách leteckých škol a jsou vedeni jako záložní důstojníci.

Podle zdrojů ze tří aerolinek může být ale mobilizováno 50 až 80 procent jejich zaměstnanců, napsal Kommersant. Mobilizace by se naopak neměla týkat lidí pracujících v IT průmyslu, médiích nebo bankách a telekomunikačních operátorů, oznámilo podle agentury Interfax ruské ministerstvo obrany.

O vyslání na frontu požádali čtyři poslanci ruského parlamentu, uvedl podle serveru Meduza senátor Andrej Turčak. Uvedl jejich jména a upřesnil, že všichni čtyři jsou z vládní strany Jednotné Rusko. Také například šéf ruské správy poloostrova Krym Sergej Aksjonov podle agentury RIA Novosti informoval, že i jeho syn byl povolán do armády a už se připojil k jednotce.

Zatímco Kreml volá lidi do zbraně a ruští činitelé se snaží ukázat, že narukovat je normální, čečenský vůdce Ramzan Kadyrov podle serveru Kavkaz.Realii prohlásil, že v Čečensku žádná mobilizace nebude, protože tato autonomní republika Ruské federace už udělala víc než dost. Do bojů na Ukrajině se totiž podle Kadyrova zapojilo už 20.000 Čečenců, a autonomní republika tak "překročila plán o 254 procent".

Od vyhlášení částečné mobilizace se neznámí pachatelé v Rusku zaútočili už na šest vojenských komisariátů, upozornil portál Meduza. Při nejnovějších útocích kdosi hodil Molotovovy koktejly na budovu komisariátu ve Svobodném a Chabarovsku na východě Ruska.