Mobilem platí téměř pětina Čechů, ti se ale nechtějí vzdát hotovosti

Praha - Počet Čechů využívající "chytré" způsoby placení dále roste. Mobilem platí téměř pětina Čechů a na 82 procent lidí upřednostňuje bezkontaktní platbu kartou. Navzdory otevřenosti k inovacím se Češi ale nechtějí vzdát hotovosti. Dvě třetiny lidí by její zrušení dokonce považovaly za omezení svobody. Vyplývá to z průzkumu, který Česká bankovní asociace (ČBA) uskutečnila v březnu mezi tisícovkou respondentů.

Nejrozšířenějším platebním prostředkem stále zůstává debetní platební karta (69 procent), následovaná hotovostí, se kterou platí 55 procent Čechů. Proti předchozímu roku podle průzkumu kleslo využívání kreditních karet, a to o tři procentní body na 17 procent.

Téměř dvě třetiny z těch, kdo platby mobilem využívají, přitom platí skrze aplikaci Google Pay (58 procent), třetina využívá Apple Pay a desetina pak speciální aplikaci své banky. "Pozitivní vztah lidí k těmto novinkám podpořila částečně i pandemie koronaviru, během které se život přesunul do on-line světa a většina lidí se musela přizpůsobit řadě věcí, na které nebyla zvyklá," uvedl gestor ČBA pro platební styk Tomáš Hládek.

Využívání hotovosti během pandemického roku nekleslo. Podle statistik České národní banky je hotových peněz v oběhu čím dál více, v loňském roce to bylo přes 711 miliard Kč, což je meziroční nárůst o rekordních 67,5 miliardy Kč.

"Výše oběživa i jeho struktura byly v minulém roce jednoznačně výrazně ovlivněny pandemií. Lidé se zkrátka báli a hromadili hotovost pro případ nejhoršího,“ míní Hládek. Podle informací z ČNB růst oběživa i nadále poměrně rychle pokračuje.

Během pandemie změnili Češi i své zvyky týkající se výběrů z bankomatů. Vybírali sice méně často, avšak vyšší částky.

Téměř čtvrtina lidí si sice myslí, že by jim zrušení hotovosti zjednodušilo život, naopak dvě třetiny populace by její případné zrušení vnímalo jako omezení svobody. To je téměř jednou tolik než v loňském roce. Jde nejčastěji o lidi ve věku 36 až 44 let, doplnil specialista agentury Ipsos Michal Straka.

Nejrozšířenějším způsobem placení na internetu je nadále platba kartou skrze platební bránu (58 procent). Češi neupustili ani od zadání příkazu v internetovém bankovnictví (36 procent) či dobírky (32 procent).

Přestože počet těch, kteří své nákupy platí na dobírku, klesá, tento způsob podle Hládka zcela nevymizí. Je vhodné jej například využít v případě, pokud u internetového prodejce nakupují poprvé, jde o velmi vysokou částku nebo recenze na obchodníka nejsou zcela pozitivní.

Takzvané okamžité platby jsou už poměrně známé a povědomí o nich stále roste, stejně tak jako počet lidí, kteří je využívají. Zkušenost s nimi mají téměř dvě třetiny populace. Aktuálně službu umožňuje již 13 bank působících na českém bankovním trhu a rychlost takovéto platby se vejde do dvou vteřin, a to i o víkendech a svátcích.

Mezi inovace v oblasti platebního styku lze zařadit také tzv. platby na mobil. Ty jsou ale zatím ve fázi přípravy. Z průzkumu vyplynulo, že o službu by mělo zájem 45 procent dotázaných.