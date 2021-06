MO nepředpokládá, že vláda schválí nasazení armády do likvidačních prací už dnes

Praha - Ministerstvo obrany nepředpokládá, že by vláda už dnes schválila nasazení armády do likvidačních prací v obcích poničených tornádem. Stále totiž pokračují práce záchranné, do kterých se vojáci mohli zapojit na základě zákona umožňujícího jejich využití při zvládání živelních pohrom. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Na záchranných pracích se aktuálně podílí 200 vojáků s technikou, dalších 500 je připraveno v pohotovosti. Nasazení do záchranných prací je legislativně ukotveno zákony o integrovaném záchranném systému a o ozbrojených silách, schvaluje ho náčelník generálního štábu na základě žádosti hasičů nebo kraje.

Pomoc vojáků při likvidaci následků pohromy musí odsouhlasit vláda. Ministerstvo obrany má příslušné nařízení připravené, zda se ale bude zapojení armády vyžadovat, záleží na krizových orgánech integrovaného záchranného systému a veliteli zásahu. Fáze takzvaných likvidačních prací přijde podle Pejška až později, proto se nedomnívá, že by kabinet na dnešním zasedání nasazení armády schválil.

Bouře ve čtvrtek nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Poničily zhruba 1200 domů. Způsobily miliardové škody na majetku kraje i lidí. Vyžádaly si šest lidských životů a desítky zraněných.

Pomoc obcím na jižní Moravě bude jedním z hlavních témat dnešního zasedání vlády. Už v pátek schválila bezplatné poskytnutí hmotných rezerv, především pohonných hmot, záchranářům zasahujícím v obcích zpustošených tornádem. Další způsoby pomoci by měl kabinet projednat dnes. Zasedání se zúčastní i jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Ministerstvo pro místní rozvoj ohlásilo, že uvolní obcím na obnovu majetku 420 milionů korun. Stát zároveň nabídne lidem na obnovu zničeného bydlení až pět milionů korun, z toho dva miliony jako dotaci a tři miliony jako zvýhodněný úvěr. Také ministerstvo životního prostředí poskytne stovky milionů korun například na opravy čistíren odpadních vod nebo na sázení stromů a zeleně.